Fegyelmi eljárás az I. kerület polgármesterével szemben

2023. november 10. 15:03

Fegyelemi eljárást indított az I. kerületi képviselő-testület a városrész polgármestere, V. Naszályi Mártával szemben, továbbá egy vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezte a Ruszwurm cukrászda ügyében - jelentette be Varga Dániel (független) és Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő pénteken sajtótájékoztatón.

Varga Dániel azt mondta, a fegyelmi eljárás elindítására azért volt szükség, mert az I. kerületi polgármester sorozatos törvénysértései akadályozzák a képviselő-testület törvényes működését, a képviselők tájékoztatáshoz való jogát, és számos képviselő-testületi határozatot V. Naszályi Márta nem hajt végre.

Emiatt például nem jutnak a kerületben élő családok, idősek és fiatalok önkormányzati támogatásokhoz, meghiúsult a tanszer- és gyógyszertámogatás, utóbbi elmaradása miatt 17 ezer forinttól estek el a kerületben élő idősek, és a polgármester akadályozza a Várnegyed újság újrakiadását is - ismertette.

A politikus kitért arra, hogy 15 napos határidőt adtak V. Naszályi Mártának a törvénysértések megszüntetésére, de ennek nem tett eleget, így elindították a fegyelmi eljárást.



"V. Naszályi Mártának még a mai napig lehetősége van arra, hogy a szóban forgó határozatokat végrehajtsa, de sok illúziónk nincs azzal kapcsolatban, hogy ha eddig ezt nem tette meg, akkor ezt a későbbiekben megteszi" - mondta Varga Dániel.



Gulyás Gergely Kristóf a vizsgálóbizottság felállítása kapcsán elmondta, szeretnék kideríteni, hogy történt-e közérdeksérelem a Ruszwurm Kft. és az önkormányzat közötti ügyekben.



Ismertetése szerint az érintett vállalkozás 2011 óta működik az I. kerületben, 2016 óta azonban sem bérleti díjat, sem egyéb kötelező hozzájárulást nem fizetett az önkormányzatnak.



A vállalkozás vezetőjének elmondása szerint - folytatta a képviselő - 2019-ben V. Naszályi Márta azzal kereste meg őt, hogy elsimítja a jogvitát, ha 20-30 millió forinttal támogatja polgármesteri kampányát.



Gulyás Gergely Kristóf szerint az ügyben az is tudható, hogy a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat vesztegetés elfogadása megalapozott gyanúja miatt.



Az önkormányzati képviselő elmondása szerint polgármesterré választása után V. Naszályi Márta több mint fél évre felfüggesztette, szüneteltette az önkormányzat és a Ruszwurm Kft. közötti peres eljárást, ez idő alatt pedig többször találkozott a kft. vezetőjével. Azt is lehet tudni - folytatta Gulyás Gergely Kristóf -, hogy több esetben készült megállapodás-tervezet, amelyek közül egy se került a képviselő-testület elé.



Hozzátette: tavaly jogerős bírósági döntés született arról, hogy a Ruszwurm Kft.-nek vissza kell adnia két cukrászdát és egy raktárhelyiséget, amelyeket 2016 óta jogcím nélkül használ. A bíróság több száz millió forint tartozás megfizetését is elrendelte - mondta Gulyás Gergely Kristóf.



"Érdemi lépés addig nem történt, amíg Szamos Miklós elő nem állt a korrupciós vádakkal" - tette hozzá a kerületi képviselő. Mint mondta: ezek olyan körülmények, amelyeket fel kell tárni.



A bizottságnak 30 napja van az ügyek feltárására, a grémium meghallgatja V. Naszályi Mártát is, ahol magyarázatot várnak arra, miért akadályozza az önkormányzat munkáját - mondta Varga Dániel. A vizsgálóbizottság 30 nap után jelentést fog készíteni a képviselő-testületnek, és a törvényekben meghatározott kereteken belül, ha szükséges, szankciók alkalmazására tesz javaslatot - tette hozzá.



MTI