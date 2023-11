A Dunántúlon akár egy-egy zivatar is előfordulhat

2023. november 10. 16:42

Időjárási helyzet Európában: Európa nagy részén ciklonok vonulnak egymást követően. Főleg a kontinens nyugati, délnyugati, valamint az egészen keleti részein okozva ezzel felhősödést, kiadós esőt, záport.



Az Egyesült Királyság, illetve a Benelux államok területén a csapadékösszeg a 30 mm-t is meghaladta.



A kontinens középső és déli területein eközben átmenetileg egy köztes anticiklon hatására száraz, napos az idő, arrafelé a hőmérséklet is enyhébben alakul, nappal 15-20 fok közelébe melegszik az idő.



A hullámzó frontrendszer felhő- és csapadékzónája eközben már elérte hazánk területét. A Kárpát-medencében emiatt a következő 36 órában sokfelé kell esőre, záporra számítani, mögötte pedig jó pár fokos lehűlésre van kilátás.

Várható időjárás szombat éjfélig:

Pénteken országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, szakadozás, csökkenés csak szombaton a déli óráktól kezdve várható délnyugat felől. Az ország északkeleti harmadán tartósan borult marad az ég.



Pénteken a csapadékzóna kelet, északkelet felé haladva sokfelé okoz esőt, majd éjszaka délnyugat felől újabb csapadékrendszer érkezik, amelyből szombaton szórványosan eső, zápor, a Dunántúlon akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Délutántól a legtöbb helyen csökken a csapadékhajlam, azonban az északkeleti országrészben továbbra is tartós esőre számíthatunk.



Pénteken a déli szél több helyen élénk lesz, a magasabban fekvő helyeken és délkeleten erős széllökések is előfordulhatnak, estétől a szél fokozatosan északnyugatira fordul és szombaton napközben erős lesz, de a magasabban fekvő helyeken akár viharossá is fokozódhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 6 és 12 fok között valószínű.



