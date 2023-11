Németország Eurofighter harci repülőkkel erősíti Románia légtérvédelmét

2023. november 10. 16:48

November végétől kezdődően Németország négy Eurofighter vadászgépet telepít Romániába korlátozott időre, az orosz drónok légtérsértéseire hivatkozva - jelentette pénteken az Agerpres hírügynökség a bukaresti német nagykövetség közleményére hivatkozva.

"Az elmúlt hónapokban többször is drónok sértették meg Románia légterét, ez ismét megmutatta, mennyire közel zajlik Oroszország Ukrajna ellen indított illegális agressziós háborúja. Németország szolidaritást vállal közeli szövetségesével ezekben a nehéz időkben, és segít Romániának légtere és egyben a NATO légtere biztonságának megőrzésében" - idézte Peer Gebauer nagykövetet a külképviselet közleménye.



A német légierő vadászgépei korlátozott ideig megerősített légtérvédelmi járőrszolgálatot végeznek majd Romániában, akárcsak a háború elején, 2022 februárjában és márciusában tették. A Luftwaffe négy Eurofightere és a harci repülőket kiszolgáló 150 tagú katonai különítmény a konstancai kikötő közelében, a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu katonai támaszponton fog állomásozni.



A közleményből kiderült: a német kontingens biztonsága érdekében "védelmi rendszert is telepítenek a pilóta nélküli, kis légi járművek ellen". Németország felajánlotta, hogy a drónok elleni védelmi rendszer hosszabb időre Romániában maradjon a "hiteles elrettentés részeként".



Szeptember végén az Egyesült Államok is négy F-16-os harci repülőgéppel, és egy újabb, száztagú különítménnyel erősítette katonai jelenlétét Romániában, miután az ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó folyami kikötők ellen intézett orosz támadások során több - vélhetően az ukrán légelhárítás által lelőtt - drón roncsai csapódtak be a NATO-tag Románia területén.



MTI