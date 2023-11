Rogán Antal: „Forradalmi változások..."

2023. november 10. 17:35

Forradalmi változásokat hoz a digitális ügyintézés területén 2024 végétől a Digitális állampolgárság program (DÁP-alkalmazás), a keretjogszabályt a kormány pénteken bocsájtja társadalmi vitára és jövő héten benyújtja az Országgyűlésnek.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter újságíróknak pénteken elmondta: a fejlesztéseknek köszönhetően mobiltelefonra költözik első körben az igazolvány, az elektronikus aláírás és az ügyintézés egy része. Ez a későbbiekben az állami szolgáltatásokkal és a közműszolgáltatások fizetéséhez kapcsolódó biztonságos megoldásokkal és piaci szolgáltatásokkal is kibővül majd - jelezte.



Rögzítette: egy olyan alkalmazást dolgoztak ki másfél év alatt, amellyel az adatok megosztása a lehető legbiztonságosabban történik. Ezen keresztül minden polgár saját maga irányíthatja az adatai megosztását és csak a szükséges információk kerülnek kiadásra - húzta alá a miniszter.



Rámutatott: a vonatkozó, eIDAS 2 uniós rendeletet november 8-án fogadták el, az ezzel összefüggő jogi keretrendszert Magyarország nyújtja be elsőként.



A tárcavezető reményének adott hangot, hogy a technológiai fejlesztések területén is az elsők között lehet Magyarország.



Az eIDAS olyan rendelet, amely arról szól, hogyan tudják a digitális szolgáltatásokat egyszerűen és biztonságosan használni az Európai Unió polgárai a mobileszközökön keresztül - fejtette ki.

Ismertette: az eIDAS 2 alapelvként rögzíti az önkéntes használatot, az egyedi, tartós azonosítót, amely érvényes a piaci és államigazgatásban egyaránt. Határon átnyúló, nem csak magánszemélyeknek szól, minden természetes és jogi személy használhatja majd. Utóbbit a magyar kormány két lépcsőben tervezi megvalósítani, első lépésként a természetes személyekre vonatkozna. Tartalmazza, hogy az online és offline azonosítás egyaránt elérhető legyen és kitér az állami és piaci együttműködésre, azaz a magán és közszolgáltatások elérhetőségére. Része továbbá a digitális aláírás, időbélyegzővel.

A miniszter az alkalmazás konkrét példájaként említette, hogy az állampolgárok személyazonosságukat - többi között a rendőrnél - telefonnal igazolhatják, de egy dohányboltban az alkalmazás csak annyit információt ad át, hogy a vásárlást kezdeményező személy már elmúlt 18 éves.

Könnyebbé válik az állampolgárok élete, nem kell az egyes ügyeket észben tartani, az állam proaktív módon lép fel, jelzi, ha lejár egy-egy igazolvány vagy határidő. Nem kell többet papírokat szkennelni, e-mailen vagy messengeren küldeni, minden hivatalos dokumentum elérhető és megosztható lesz az alkalmazással. Egy gombnyomással lehet majd fizetést rendezni, az állam felé például az illetékeknél, vagy az adatokat megadhatók lesznek a hitelkérelemhez és egy mozdulattal bármilyen dokumentumot hitelesíteni lehet, időbélyegzővel együtt - sorolta.

A DÁP-alkalmazásnál felhőalapú technológiát használnak, az alkalmazás választása önkéntes lesz és aki nem kíván ezzel élni, továbbra is intézheti ügyeit a megszokott módon.

A miniszter kitért arra is, hogy a DÁP-kódexhez kapcsolódva alaptörvénymódosítást is beterjesztenek a parlament elé, amely rögzíti, hogyan kezeli az állam azokat az adatokat, amely az ügyek digitális intézéséhez szükségesek.

Rogán Antal elmondta: a mobiltelefonra fejlesztett speciális DÁP-alkalmazás próbája 2024 áprilisában több tízezer ember bevonásával kezdődik, az éles üzem 2024 szeptemberében indul az állampolgárok teljes körének.

Ekkortól lehet használni a belföldi rendőri igazoltatásnál, a saját adatok hitelesen összegyűjtve elérhetők lesznek, és a leggyakoribb ügyek intézéséhez - erkölcsi igazolvány-igénylés, kormányablak-időpont foglalás - is használható lesz.

2025-ben szintet lépnek és jelentősen szélesedik majd az igénybe vehető szolgáltatások köre. Mindenkinek meglesznek az egyedi azonosítói, aki regisztrált és minden közigazgatási ügy, amelynek esetszáma éves szinten meghaladja a 10 ezret intézhető lesz ilyen módon, ahogy az életesemények - mint a gépjármű-adás-vétel, születés - is elérhetővé válik.

A piaci szolgáltatásoknál a digitális azonosítás és aláírás szintén használható lesz együtt. A közigazgatásban ettől az időponttól digitálisan kell kiadni mindent illetve minden kérelmet így kell fogadni.

2026-ban léphet be a tervek szerint az e-posta, elektronikusan kaphat meg mindenki minden küldeményt. Itt a DÁP-alkalmazás lesz a belépő, és megnyitják az alkalmazást a piac szélesebb körének. Így például letölthető és tárolható lesz akár a garanciajegy, a közműszámlák a hozzá kapcsolódó fizetési lehetőséggel.

A törvény előírja az önkormányzatoknak és az állam összes szervének, hogy biztosítaniuk kell a DÁP-alapú ügyintézését. Emellett a legnagyobb közműszolgáltatóknak és bankoknak, biztosítóknak, hogy a DÁP azonosítást és aláírást tegyék lehetővé - jelezte.

Az ügyfélkapun keresztül minden használót megkeresnek, de Rogán Antal arra számít, hogy az első időszakban 4-500 ezer lesz azoknak a száma, akik élnek a lehetőséggel. 2025-től 2-3 millió felhasználóval számolnak - tette hozzá.



MTI