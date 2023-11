Macron a BBC-nek: Izraelnek abba kell hagynia a gázai civilek bombázását

2023. november 11. 10:02

Izraelnek abba kell hagynia a Gázai övezet civil lakosságát érő bombatámadásokat - mondta a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva a francia elnök.

Emmanuel Macron a BBC által péntek este ismertetett interjúban nem zárta ki az orosz-ukrán konfliktus tárgyalásos megoldásának lehetőségét.



A közel-keleti konfliktus fellángolásáról szólva úgy fogalmazott: a Gázai övezetben végrehajtott izraeli légitámadások "tényszerűen a civil lakosságot érik", és ezt semmi nem indokolhatja.



Macron szerint a bombatámadásokban csecsemők, nők, idős emberek halnak meg. Erre semmi ok, semmi jogosultság nincs, "éppen ezért arra szólítjuk fel Izraelt, hogy ezt fejezze be" - mondta a BBC-interjúban a francia elnök.



Hozzátette: a Párizsban e héten tartott nemzetközi békefórumon a résztvevő kormányok és szervezetek arra az egyértelmű véleményre jutottak, hogy az egyetlen lehetséges megoldást a hadműveletek humanitárius célú felfüggesztése, majd tűzszünet elrendelése jelentheti, mert így lehet megvédeni a civileket, "akiknek semmi közük a terroristákhoz".



Emmanuel Macron kijelentette: reméli, hogy tűzszüneti felhívásához más nyugati hatalmak, köztük az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is csatlakozik.



A francia elnök hangsúlyozta: Franciaország egyértelműen elítéli a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael ellen elkövetett október 7-i támadását.



A támadásában 1400 izraeli meghalt, háromezren megsérültek, és a Hamász 240 túszt Gázába hurcolt.



"Osztozunk Izrael fájdalmában, és osztjuk azt a szándékát is, hogy megszabaduljon a terrorizmustól" - mondta Macron a BBC-interjúban. Megismételte ugyanakkor, hogy ez sem jogosítja fel Izrael a gázai civilek folytatólagos bombázására.



A francia államfő az ukrajnai háborúról szólva "kolonializmussal és imperializmussal" vádolta Oroszországot. Kijelentette: ha Oroszország számára lehetővé válik a háború megnyerése, azzal "új birodalmi erő" jönne létre Európában, amely fenyegethet más egykori szovjet köztársaságokat, például Georgiát és Kazahsztánt, de akár az egész kontinenst is.



Hozzátette ugyanakkor: eljöhet az ideje a tisztességes, jó tárgyalások elkezdésének is, annak, hogy "visszaüljünk tárgyalóasztalhoz és megoldásra jussunk Oroszországgal".



MTI