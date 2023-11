Betonszilárdságú tartás

2023. november 11. 11:42

A nemzetért dolgozni mindenkor betonszilárdságú tartást ad. Ez teheti a nemzetünket is "tartásos nemzetté" - mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó szombaton Budapesten, a Rákóczi Szövetség által szervezett Halzl József Emlékkonferencián.

A Rákóczi Szövetség 2020-ban elhunyt örökös és tiszteletbeli elnökének munkásságát méltató rendezvényen Szili Katalin kiemelte: "ha a nemzetért tennünk kell, akkor nincs az a pártpolitika, ami fontosabb lenne, mint hogy ezt együtt tegyük".



"Halzl József példája mindannyiunkat arra sarkall, hogy tegyünk a nemzetért" - hangoztatta, hozzátéve: Halzl József korszakos ember volt, aki olyan dolgokat kezdeményezett és olyan dolgokért állt ki, amelyekkel maradandó például szolgál.



"Vezérelve volt mindvégig emberként élni, magyarnak maradni, a magyarságért áldozatot hozni akár a legmostohább időkben, fojtogató nemzetközi körülmények között is" - fogalmazott.



Rámutatott: a szövetség volt elnöke "önzetlenül, bátran és okosan tett a magyarságért, és mindig ember maradt, miközben megfelelt a kihívásoknak, és minden körülmények között szolgálta a közösségét".



Szili Katalin felidézte, hogy a Rákosi-korszak "kíméletlen politikai offenzívája" idején Halzl József a tudás fegyverét választotta. "Pillanatra sem fogadta el a korszellemet, ám nem volt hajlandó elbújni, vegetálni" - magyarázta.



Szavai szerint a Rákóczi Szövetség elnöksége "minden ízében neki való társadalmi, közéleti szerep volt". Kompromisszumra nyitott, párbeszédképes vezetővé vált, akinek munkája révén a szövetség életében professzionális, új fejezet kezdődött. Halzl József volt az, aki irányt szabott a szervezetnek, és rengeteg fiatalt bevont a közösségépítő munkába - fejtette ki.



Szili Katalin beszélt arról is, hogy a Rákóczi Szövetség által az elmúlt három évtizedben épített közösségek a "nemzet cementjévé" váltak. Ez a közösségépítő munka soha nem fejezhető be, nem zárható le, ma is sikerrel folytatódik mind a Kárpát-medencében, mind a diaszpórában - fűzte hozzá.



Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke azt emelte ki: Halzl József gondolkodását mindig áthatotta a külhoni magyarok iránti felelősségérzet, "magyarmentő" munkája során családok ezreit segítette a magyar iskolaválasztásban, és már életében is példakép volt. "Olyan emberről emlékezünk, aki a mai nemzetpolitika megkerülhetetlen gondolkodója és építőmestere volt. Akinek öröksége meghatározza a nemzetpolitika számos tevékenységét, például az oktatási-nevelési támogatásokat" - méltatta a szövetség örökös és tiszteletbeli elnökét Csáky Csongor.



Arról is szólt, hogy Halzl József evangéliumi ember volt, aki az evangélium szerint igyekezett élni, "nem véletlenül szerették őt az emberek".



A rendezvényen átadták a tavaly alapított Halzl József-díjat, amelyet ezúttal Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke vehetett át.

MTI