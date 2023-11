Labdarúgó NB I - Kétgólos hazai siker Miskolcon a Mezőkövesddel szemben

2023. november 11. 16:19

A Diósgyőr 2-0-ra legyőzte a vendég Mezőkövesdet a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén.

A miskolci együttes négyes nyeretlenségi sorozatot szakított meg ezzel a sikerrel, míg az utolsó előtti helyen álló kövesdiek két győzelem után kaptak ki ismét az élvonalban.

NB I, 13. forduló:

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 2-0 (1-0)

-------------------------------------------

Miskolc, 6821 néző, v: Zierkelbach

gólszerzők: Edomwonyi (40.), Vallejo (80.)

sárga lap: Gera D. (33.), illetve Kállai (78.)

DVTK:

-----

Ogyincov - Gera D., Vallejo, Csorbadzsijszki, Stephen - Klimovics (Bényei, 70.), Holdampf, Pozeg Vancas (Franchu, 80.), Acolatse (Pernambuco, 80.)- Lukács (Jurek, 87.), Edomwonyi (Kampecisz, 80.)

Mezőkövesd:

-----------

Piscitelli - Kállai, Lukic, Beriasvili, Vajda - Cseke, Gomis - Molnár G. (Ugrai, 82.), Cseri (Filip, 82.), Da. Babunski - Drazic

Zuhogó eső és meglehetősen hűvös időjárás fogadta a csapatokat, amelyeknek tagjait nem igazán zavarták meg a mostoha körülmények, bár az első húsz percben sok pontatlanság volt jellemző a felek játékára. Az első félidő első felében néhány perc erejéig már-már a kapujához szegezte a hazaiakat a Mezőkövesd, de ez a nyomás nem járt együtt góllal. Amint kijött a szorításból a Diósgyőr, támadásban is veszélyesebbé vált és a hajrában Edomwonyi szemfüles találatával a vezetést is sikerült megszereznie.



Fordulás után jelentősen feljavult a vendégek játéka, akik meglehetősen sokszor és sokat próbálkoztak támadások vezetésével, egyszer a keresztléc mentette meg a hazaiakat. Miközben a kövesdiek olykor kifejezetten tetszetős akciókkal rukkoltak elő, a DVTK inkább a gyors ellentámadásokban bízott. Az utolsó negyedórához közeledve több olyan eset is történt a mezőkövesdi tizenhatoson belül, amelyet videóbírós ellenőrzés követett, de tizenegyest egyik alkalommal sem ítélt a játékvezető. Tíz perccel a lefújás előtt hármas cserével frissített a hazai együttesen Kuznyecov Szergej vezetőedző, másodpercekkel ezután pedig egy szögletet követően megduplázta előnyét a Diósgyőr, s ezzel el is döntötte a mérkőzést.

MTI