Illegális migránsok - A honvédség bevetésére lenne szükség

2023. november 11. 19:05

A honvédség kivezénylésére, valamint a határőrség visszaállítására lenne szükség a magyar-szerb határon tevékenykedő embercsempészbandák megfékezése érdekében - jelentette ki a Mi Hazánk elnöke az ásotthalmi határátkelőnél szombaton.

Toroczkai László a párt által szervezett demonstráción, ahol a szervezet szimpatizánsai és helybéliek járműveikkel több száz méteren lezárták az átkelőhöz vezető út egyik sávját, azt mondta, a honvédség azonnali bevetésére lenne szükség annak érdekében, hogy hatékonyan fellépjenek a magyar-szerb határon tevékenykedő felfegyverkezett embercsempészcsoportokkal szemben.



A rendkívüli jogrend, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet erre lehetőséget teremt - közölte, emlékeztetve, hogy a kormány 2015-ben döntött is a honvédség határra vezényléséről, pedig akkor nem voltak lőfegyverekkel felszerelkezett embercsempészek.



A politikus "valódi határzárat" követelve kifejtette, professzionális határőr-alakulatokra lenne szükség, amelyek képesek a határkerítés vonalának védelmére. A kerítés mellett állandó élőerő kell a határra, különösen Ásotthalom, Mórahalom és Röszke térségében, ahol az M5-ös autópálya és Szabadka közelsége miatt a fő migrációs útvonal vezet - mondta.



A Mi Hazánk elnöke közölte, a kormánynak a jogszabályokon is változtatnia kellene, azokat, akik a kerítést megrongálva magyar területre lépnek, bűnözőként kell kezelni, nem pedig "visszataxizni" a határhoz, hogy utána néhány óra múlva újra próbálkozhassanak.



Toroczkai László azt is kérte, hogy az embercsempészek által hátrahagyott autóroncsokat takarítsák el a térségből. Az ehhez szükséges rendeletet a kormány "öt perc alatt meg tudná hozni" - mondta.



A politikus úgy vélekedett, a szerb hatóságok fellépése - amely nyomán az utóbbi napokban töredékére esett vissza a határsértők száma - csupán ideiglenesen megoldás. A szerb állam hosszú távon nem fog különleges erőket állomásoztatni a térségben, finanszírozva a határ védelmét.



Papp Renáta (független) ásotthalmi polgármester azt mondta, a faluban élők védelmet kérnek, szeretnék visszakapni régi életüket. Szavai szerint Ásotthalom nyolc éve küzd az illegális bevándorlás ellen, de egy település véges eszközökkel rendelkezik.



A község területén jelenleg is hatvan, az embercsempészek által elhagyott jármű vesztegel, erre pedig újabb bűnözési hullám települt, autóalkatrész-tolvajok járják a környéket. A száguldozó embercsempészek közlekedési kockázatot jelentenek, az átvonuló migránsok több tonna hulladékot hagynak maguk után, a gazdáknak pedig jelentős károkat okoz, hogy letapossák terményeiket - sorolta a polgármester.



MTI