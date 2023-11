Politikai nyilatkozatot fogadott el a Fidelitas kongresszusa

2023. november 11. 21:30

Politikai nyilatkozatot fogadott el a Fidelitas XX. kongresszusa szombaton Székesfehérváron, a résztvevők rögzítették: nem adjuk fel sem a szuverenitásunkat, sem a biztonságos mindennapjainkat, sem a békéért tett erőfeszítéseinket.

"Különleges lehetőség és feladat előtt állunk. 2024 júniusában egy nap dönthetünk két kulcskérdésről, ami hosszú évekre meghatározhatja hazánk és Európa jövőjét" - olvasható az MTI-hez is eljuttatott, a Facebookon is közzétett nyilatkozatban.



Mint írják, a világ egykor tőlünk, Európától tanulta meg, mi az a szabadság.



"Szabadság ott van, ahol béke, biztonság és szuverenitás".



A Fidelitas nyilatkozata rögzíti: ma Európában békétlenség van. Háború dúl a közvetlen szomszédunkban és a kontinens legnagyobb békeprojektjének vezetői pedig nem a fegyvernyugvás, hanem a fegyverropogás és a fegyverszállítás pártján állnak.



"Ma Európában félelem van. Nemcsak attól kell tartanunk, hogy a határainkon dúló háborúk kontrollálhatatlanná válnak, hanem attól is, hogy az elhibázott migrációs politikával a terrorizmus az európai mindennapok részévé válik, sőt mára az is bebizonyosodott, hogy a migrációt ismert iszlamista terrorszervezetek irányítják. A velünk élő, állandó fenyegetettség az egykor biztonságos Európa eszményét és sutba vágja" - tartalmazza a nyilatkozat.



Ma Európa nem a maga ura. Az egykor büszke és erős Európa mára nem tudja megfogalmazni és érvényesíteni nemzetei érdekeit. Helyette a brüsszeli elit globális érdekek kiszolgálója és érvényesítője lett.



"Ma azért gyűltünk össze itt, Székesfehérváron, az Aranybulla otthonában, egyben az európai alkotmányosság egyik bölcsőjében, hogy aláhúzzuk: nem adjuk fel sem a szuverenitásunkat, sem a biztonságos mindennapjainkat, sem a békéért tett erőfeszítéseinket" - olvasható az állásfoglalásban.



Felkészültünk, hogy a jövő évi választásokon megküzdjünk az önfeladás hazai képviselőivel, a dollárbaloldal és a nemzetközi civil hálózatok jelöltjeivel az önkormányzatokban; és európai szövetségeseinkkel felvesszük a kesztyűt a nemzetektől elszakadt, brüsszeli bürokrácia diktátumaival szemben is - írták, hozzátéve: szabadság csak ott van, ahol béke, biztonság és szuverenitás is van.

MTI