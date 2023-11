A Szent Korona városai: Pozsonytól Szegeden át Kolozsvárig, Késmárkig

2023. november 12. 14:38

Megszületett egy képes könyv, amelyben a Trianon előtti Magyar Királyság összes városa helyet kapott, Pozsonytól Szegeden át Kolozsvárig, Késmárktól Szabadkáig. A Szent Korona városai című album egy kísérlet arra, hogy amit erő és hatalom elvett, az a lelkekben mégis tovább éljen. A Jogar Alapítvány műhelyében megjelent könyv időtlenül értékes forrás.

jogar.hu

A történelmi Magyarország városképei a századfordulón - ezt az alcímet viseli a Jogar Alapítvány keménykötésű, míves kivitelű albuma. Az első világháború előtt mintegy 156 település birtokolt városi címet a történelmi Magyarországon, amelybe a horvát-szlavónországi vármegyék is beleértendőek - innen a kötet címe, utalva a Szent Korona országaira.

A Jogar Alapítvány csapata Szentendrei Győző íróval közösen arra vállalkozott, hogy egy-egy korabeli képeslap eszközével bemutassa azt a páratlan harmóniát, amelyet a trianoni diktátum elpusztított. Ehhez a munkához pedig a Zempléni Múzeum híres gyűjteménye jelentett segítséget, igazi relikviákkal téve különlegessé a kiadványt.

Az album egyedülálló módon fejezi ki a Kárpát-medencei összetartozást, ugyanis a kötetben együtt szerepelnek a Magyarországon maradt városok elszakított testvéreikkel. Így a könyvet fellapozva olvashatunk a még nem szocialista Miskolcról, magyar feliratokat láthatunk Fiume nyüzsgő kikötőjében, a maga épségében tárul fel Temesvár nagyvárosi eleganciája, ahogy a szepességi cipszer városok is háborítatlanul árasztják magukból középkori atmoszférájukat, a Délvidék azóta felismerhetetlenségig kicserélt módos cívisvárosairól pedig nem is beszélve… És természetesen a kincses Kolozsvár, de a kassai Szent Erzsébet-dóm sem hiányozhat a kötetből. Sőt olyan helyekre is elviszi képzetünket, ahol már csak a kövek beszélnek helyettünk: a képekhez fűzött ismertetőkből rendre kiderül az is, mi történt az elmúlt száz évben, és bizony milyen fájdalmasan sok hajdani városunkból veszett ki a magyar szó napjainkra.

A Szent Korona városai maga a megőrzött történelem: sok esetben már nem is létezik mindaz, ami a száztíz-százhúsz éves vagy akár még idősebb képeslapokon visszaköszön. Nem túlzás azt állítani, hogy nem egy városunk egykori hangulatát már csak ezek a kincset érő felvételek tudják visszaidézni. Jóvátehetetlen veszteség ért minket a világháborúk pusztítása, de legfőképpen a kommunista rendszer ideológiavezérelt rombolása - ez a kecskeméti, győri és gyöngyösi képeslapokon fájdalmasan visszaköszön - következtében, amit a külhoni területeken még magyarellenes szándék is súlyosbított.

“A Szent István-i Magyarország minden kincsével együtt közös örökségünk és a nemzet összetartozásának alapja. Éljük át újra a boldog békeidőket, zárjuk szívünkbe a magyar világ mosolyait - és őrizzük meg belőle az utókornak, ami még menthető!” - áll a könyvet kiadó Jogar Alapítvány előszavában.

A Szent Korona városai könyvesboltokban nem kapható, hanem kizárólag a hagyományőrzéssel és a történelmi emlékezettel foglalkozó Jogar Alapítvány honlapján lehet megrendelni.

gondola