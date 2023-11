Labdarúgó NB I - Kikapott Debrecenben, így nem ugrott élre a Paks

2023. november 12. 20:47

Nem tudott a tabella élére ugrani a Paks, mivel 1-0-ra kikapott Debrecenben a labdarúgó NB I 13. fordulójának záró találkozóján.

A vendégeknek megszakadt a tíz tétmérkőzésen, illetve nyolc bajnoki összecsapáson át tartott veretlenségi sorozata.

NB I, 13. forduló:

Debreceni VSC-Paksi FC 1-0 (1-0)

--------------------------------

Debrecen, 4144 néző, v.: Rúsz

gólszerző: Vajda (37.)

sárga lap: Ferenczi (29.), Kusnyír (40.), Loncar (53.), Lagator (56.), Megyeri (94.), illetve Lenzsér (43.)



Debrecen:

----------

Megyeri - Kusnyír, Dreskovic, Lagator, Ferenczi - Loncar, Manrique (Romancsuk, 67.) - Vajda (Bévárdi, 67.), Dzsudzsák (Domingues, 91.), Bódi (Oliveira, 76.) - Bárány (Majdevac, 91.)

Paks:

-----

Szappanos - Lenzsér, Kinyik, Szabó J. - Osváth (Beke, 85.), Papp K., Windecker, Mezei (Szabó B., 68.), Silye (Kovács K., 40.) - Horváth K. (Skribek, 68.), Pesti (Hahn, 68.)

A tíz tétmérkőzés óta veretlen Paks azzal a tudattal lépett pályára, hogy ha pont szerez, akkor a tabella élére ugrik az FTC veresége miatt. A DVSC ugyanakkor nem volt jó formában, a legutóbbi hét bajnokijából csak egyet nyert meg, és a rossz sorozatba beletartozott a szeptember 27-i 2-0-s paksi vereség is.



A találkozó előtt köszöntötték 50. születésnapja alkalmából a hajdúságiak legendás játékosát, Dombi Tibort.



Támadólag kezdtek a vendégek, mezőnyfölényt alakítottak ki, és a hazaiaknak olykor szerencséjük is volt, hogy nem esett gól. Ahogy magához tért a Debrecen, már akadtak helyzetei is. A 37. percben Bódi beívelését követően nem tudtak felszabadítani a paksi védők, először még Szappanos védte Bárány fejesét, ám Vajda a kipattanót közelről a hálóba vágta.



A második félidőt Szappanos bravúrjai vezették fel, előbb Loncar, majd Dreskovic fejesét ütötte ki bravúrral. Ahogy elmúlt a veszély, felpörgött a Paks, és ezt követően Megyeri pillanatai következtek. Egyszer fektében védett, majd a csereként beállt Hahn fejesénél a gólvonalról tisztázott vetődve.



A folytatásban is a két kapus sziporkázott. A 86. percben - már úgy tűnt - Szappanos verve van, ám ki tudta védeni Dzsudzsák komoly lövését. Kisvártatva Szabó buktatta Bévárdit, a megítélt büntetőből Dzsudzsák próbálkozott, de a vendégek hálóőre ezt is kiütötte. A labda a kapufára pattant, ebből a hazaiak csapatkapitánya ismételhetett, azonban Szappanoson megint nem tudott kifogni.



A hajrában még a paksi kapus is előre ment az egyenlítés reményében, de újabb gól nem született, így a DVSC otthont tartotta a három pontot.



MTI