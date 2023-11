Pénteken kezdődik a budapesti Szent István téren a karácsonyi vásár

2023. november 13. 16:28

Pénteken nyit az Advent Bazilika elnevezésű karácsonyi vásár, amelyen megújult ünnepi fénydekoráció, multimédia-kiállítás, zenei produkciók, 12 méteres karácsonyfa, fényfestés, jégpálya, kézműves és gasztronómiai kiállítók várják az érdeklődőket Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren – tájékoztatták a szervezők az MTI-t hétfőn.

Mint felidézik, az Advent Bazilika karácsonyi vásár az európai régió egyik legszebb ünnepi rendezvénye; a programsorozat a 2019-ben, 2021-ben és 2022-ben elnyert Európa legjobb karácsonyi vására cím mellé tavaly a Karácsonyi vásárok állócsillaga címet is elnyerte. A szervezők multimédia-kiállítással készülnek: fényinstallációkkal idézik meg az Alice Csodaországban mesevilágát. Az utcazenei produkciók felköltöznek a magasba, a „nagyhütte” tetejére, hetente négyszer lesznek hallhatók kulturális produkciók gospel, folk, jazz és funk stílusú műsorokkal.

A vásár központi részén kap helyet a 12 méter magas karácsonyfa, valamint itt várja a gyerekeket az ingyenes korcsolyapálya korcsolyabérlési lehetőséggel, korcsolyaoktatással. A látogatók minden nap, 17.30-tól félóránként gyönyörködhetnek a bazilika homlokzatára vetített 3D fényfestésben – áll a közleményben. A rendezvényen idén is kizárólag hazai kiállítók kapnak helyet, akik között kézműves és gasztronómiai árusok egyaránt megtalálhatók, a hungarikumok pedig külön hangsúlyt kapnak. Önálló kiállítóhelyet kapnak Magyarország legnevesebb pincészeteinek prémium bortermékei, valamint a hazai borászati kultúra egyes tételei borpárosításként megjelennek a gasztrokiállítóknál. A szervezők idén is gondoskodtak arról, hogy mindenki megtalálhassa a pénztárcájának megfelelő étel- és italkínálatot, minden nagykonyhánál elérhető lesz naponta egy étel, amelyet 1500 forintos fix áron vásárolhatnak meg a látogatók. A vásárban népművészek, iparművészek és modern dizájner termékeket kínáló innovatív alkotók is kiállítanak; a látványműhelyben pedig kovácsmesterek mutatják be szakmájuk fortélyait. A régmúlt időket idézi meg a Fortepannal közösen megvalósított Advent Anno című fotókiállítás, amely a pavilonok külső oldalát díszíti majd.

A szervezők közleményükben kiemelik, hogy a bazilika előtt kap helyet a betlehemi jászol, valamint a monumentális adventi koszorú. Az Advent Bazilika idén is helyet biztosít az Ökumenikus Segélyszervezetnek, amely a vásár teljes ideje alatt várja az adományokat, a szolgálat önkéntesei a helyszínen maguk sütötte mézeskalács szívvel hálálják meg az adakozók segítő szándékát. Az Advent Bazilika január 1-jéig várja az érdeklődőket.

MTI