Amerikai demokrácia: tömegoszlató gránátot is bevetettek a rendőrök

2023. november 14. 08:51

A rendőrök könnygázt és tömegoszlató gránátot is bevetettek hétfőn Atlanta közelében, hogy megfékezzék aktivisták erőszakossá váló tüntetését.

A "Block Cop City" névre keresztelt tiltakozó menetben több mint 500 ember vett részt, sokan maszkban, vegyvédelmi öltözékben és védőszemüvegben. A tüntetők egy rendőrségi és tűzoltósági kiképző központ ellen tiltakoztak, amit közvetlenül Atlanta határában, az elővárosi DeKalb megyében tervez felépíteni a város vezetése, hogy javítsa a hatóság működésének körülményeit.



A szögesdróttal körbevett építési területet védő rendőrök azután vetettek be tömegoszlató eszközöket, hogy a tüntetők felsorakoztak velük szemben, és ellenálltak. A helyszínre páncélozott rendőrségi járműveket is kivezényeltek.



A rendőrségi és tűzoltósági kiképző központ felépítése elleni tüntetések két éve rendszeresek Atlantában, és nem most váltak először erőszakossá. Az ügyészség a tiltakozó mozgalmat bűnszervezethez hasonlítja, amelynek tevékenysége - véleménye szerint - további bűncselekményekhez vezet, többi között gyúlékony anyagok tiltott birtoklásához, valamint gyújtópalackok használatához a hatóság ellen.



A központ építése azért váltotta ki jogvédő aktivisták haragját, mert az véleményük szerint nagyobb mértékű "rendőrségi militarizációhoz" vezet, és a létesítmény környezeti károkat okoz egy egyébként is hátrányos helyzetű, többségében afroamerikaiak által lakott környéken.



Atlanta városa szerint a 85 hektáron, 90 millió dollár költségvetéssel tervezett új központ kiváltja majd a célnak nem megfelelő eddigi kiképző létesítményt, és vonzóbbá teszi a rendvédelmi pályát a fiataloknak.



MTI