Hét év börtönre ítéltek egy budapesti csalót

2023. november 14. 09:42

A bíróság - nem jogerősen - hét év börtönbüntetésre ítélte azt a 34 éves férfit, aki változatos módszerekkel csapott be másokat és így több tízmilliós haszonra tett szert - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a férfival szemben tizennégy rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, valamint kétrendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra.



A vádirat szerint a férfi elhatározta, hogy szélhámosságok útján tesz szert rendszeres haszonra, majd 2021 áprilisától több módszerrel csalt ki pénzt másoktól.



A vádlott több ismerősének is azt mondta, hogy nagykereskedelmi értékesítőként dolgozik egy távközlési cégnél, ahol a beosztása révén jelentős kedvezménnyel tud mobiltelefont szerezni akár saját használatra, akár befektetési célból.



Többeknek azt állította, hogy egy telefonszaküzlet bezárása miatt a teljes árukészletet kedvező áron fel tudná vásárolni, majd azt magasabb áron értékesítené, ezzel megduplázva a sértettek pénzét.



Megtévesztett ismerőseitől vagy direkt kérte el a pénzt az állítólagos készülékekre, illetve befektetésre, vagy kölcsönöket vett fel, amelyek visszafizetésére azonban nem volt módja - írta az ügyészség.



Hozzátették, hogy a férfi egy alapítványtól is csaknem másfél millió forintot csalt ki úgy, hogy laptopok eladására hivatkozva 2,8 milliós hasznot ígért, és hasonló indokokkal az alapítvány vezetőjét külön is megkárosította további 300 ezer forinttal.



A vádlott egy közintézmény gazdálkodási részlegéhez telefonon azzal jelentkezett be, hogy egy óra múlva informatikai ellenőrzést kapnak, majd megjelent és előadta, hogy az államkincstári átutalási rendszerrel kapcsolatban karbantartási, kártyahitelesítési és -aktualizálási feladatokat kell végrehajtania.



Miután biztosították számára a rendszerhez való hozzáférést, a jogellenesen megszerzett adatokkal a férfi 38,7 millió forintot utalt át édesanyja számlájára, közleményként forgótőke-visszapótlást megjelölve.



A férfi 2022 tavaszán az édesanyja lakását álnéven hirdette meg kiadásra a közösségi médiában, majd hat sértettől is átvett különböző összegeket bérleti díj és kaució címén, azonban a lakást végül különféle okokra hivatkozva nem adta ki nekik.



A legsúlyosabb csalásnak az ügyészségi közleményben nevezték, amikor szintén pénzügyi informatikai rendszer karbantartására hivatkozva egy önkormányzati gazdasági ellátó szervhez jutott be, ahol a belépést követően 47 millió forintot utaltatott át saját magának.



A Pesti Központi Kerületi Bíróság által megtartott előkészítő ülésen a vádlott teljeskörű beismerő vallomást tett, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság ezért azonnal érdemi döntést hozott, a férfit a váddal egyezően bűnösnek mondta ki, és hét év börtönbüntetésre ítélte.



A bíróság emellett egy korábban, szintén csalás miatt kiszabott két év felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is elrendelte - tették hozzá.



Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása érdekében, a védelem pedig enyhítésért fellebbezett.



A bíróság ügyészi indítványra fenntartotta a vádlott letartóztatását, a másodfokú eljárás befejezéséig - áll a közleményben.



MTI