Polgár Zsuzsát és Portisch Lajost beiktatták a sakkozó Hírességek Csarnokába

2023. november 14. 13:49

Polgár Zsuzsát és Portisch Lajost beiktatták a sakkozó Hírességek Csarnokába, a két magyar sportembert a nemzetközi szövetség (FIDE) jelölte az elismerésre a 2010-ben elhunyt dán Bent Larsennel együtt.

Portisch – sakkozmindennap.blog.hu

A beiktatási ceremóniára helyi idő szerint hétfőn került sor St. Louisban, a Webster Egyetemen.



A Nemzet Sportolója, a sakkolimpiai bajnok, nyolcszoros világbajnokjelölt, 86 éves Portisch Lajos nem utazott el az ünnepségre, Polgár Zsuzsa azonban - aki 1994 óta az Egyesült Államokban él - személyesen volt jelen a beiktatáson, ahol honfitársáról is beszélt.



"Portisch Lajos a magyar és a világ sakkozásának legendája. Öt-hat éves korom óta ismerem, annak idején Budapesten egy csapatban játszottunk az MTK-ban. Később aztán barátok lettünk" - idézte fel az 54 éves legidősebb Polgár nővér, aki sakk Oscar-díjas, sakkolimpiai és világbajnok, s 1991-ben ő volt az első nő, aki a nagymesteri normák teljesítése alapján kapta meg a férfi nemzetközi nagymesteri címet.



A sakkozó Hírességek Csarnokának tagjait a FIDE javasolja a sportágra gyakorolt hatásuk alapján, elsőként 2001-ben a korábbi világbajnok amerikai Bobby Fischer lett ilyen módon halhatatlan. Polgár Zsuzsa húgát, Juditot 2021-ben választották be a World Chess Hall of Fame-be.



MTI