Sunak egyetlen szakpolitikai célkitűzést sem teljesített

2023. november 14. 21:16

Suella Braverman volt brit belügyminiszter szerint Rishi Sunak miniszterelnöknek egyetlen sarkalatos jelentőségű célkitűzést sem sikerült teljesítenie, és "elárulta" az illegális bevándorlás megfékezésének ügyét is. Braverman alig burkoltan megkérdőjelezte Sunak miniszterelnöki megbízatásának érvényességét is.

Suella Braverman kedd este ismertetett, a brit politikatörténetben szinte példátlanul súlyos bírálatokat tartalmazó levele szerint Sunak "nyilvánvalóan és ismétlődően" kudarcot vallott "minden egyes" kulcsfontosságú szakpolitikai kérdésben.



A volt belügyminiszter, akit Sunak előző nap menesztett tisztségéből, úgy fogalmazott: a kormányfőt "vagy sajátos kormányzási stílusa" teszi alkalmatlanná a kiemelt fontosságú célok elérésére, vagy soha nem is állt szándékában e célok teljesítése.



Suella Braverman ezek közé sorolta a törvényes bevándorlás csökkentését - kiemelve, hogy ez szerepelt a kormányzó Konzervatv Párt 2019-es választási programjában.



A volt belügyminiszter - aki különösen a Konzervatív Párt alsóházi frakciójának befolyásos jobbszárnyán népszerű - levelében úgy fogalmazott: annak ellenére is támogatta Sunak megválasztását a párt vezetőjévé és így miniszterelnökké a kettővel ezelőtti kormányfő, Boris Johnson lemondása utáni tavaly nyári vezetőválasztási versengésben, hogy a párttagság többsége akkor elutasította Sunak megválasztását.



Braverman szerint Rishi Sunaknak így "nincs is személyre szóló miniszterelnöki megbízatása".



Rishi Sunakot az alsóházi konzervatív frakció választotta tavaly októberben pártvezetővé és ennek révén miniszterelnökké, miután Johnson utódja, Liz Truss az adócsökkentési programja miatt támadt hatalmas piaci és belpolitikai felfordulás nyomán, alig 45 nappal megválasztása után lemondott.



Johnson lemondása után a Konzervatív Párt tagságának többsége Trussra szavazott Sunak ellenében.



Liz Truss távozása után azonban gyorsított vezetőválasztási eljárás tartottak, amelyben csak a frakciótagság vehetett részt.



Hétfőn bejelentett menesztésének közvetlen előzményeként Braverman részrehajlással vádolta a londoni rendőrséget, miután a Scotland Yard főparancsnoka, Sir Mark Rowley nem volt hajlandó betiltani a háborús halottak szombati emléknapján tartott londoni palesztinpárti tüntetést.



Braverman a The Times című napilapban megjelent cikkében azzal vádolta Rowley-t, hogy a rendőrség "a jobboldali és nacionalista" megmozdulásokkal szemben keményen fellép, "a palesztinpárti népség" agresszív magatartása felett azonban "szemet huny".



A cikk közlése után kiderült, hogy Braverman a Downing Street által jóvá nem hagyott változatot jelentetett meg, figyelmen kívül hagyva a miniszterelnöki hivatal változtatási kéréseit.

mti