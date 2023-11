Menekülttábort foglalt el az izraeli hadsereg

2023. november 14. 21:19

Az izraeli hadsereg egységei a tengerparti Sáti menekülttáborban felszámolták a Hamász erőit - tudatta a katonai szóvivő kedden.

A Gázai övezet északnyugati részén, a tengerpart közelében fekvő Sáti menekülttábor a Hamász egyik, jelentős terrorista infrastruktúrával rendelkező erőssége volt, többek közt a Sáti zászlóalj otthona, amely kulcsszerepet játszott az október 7-i, Izrael elleni terrortámadásban.



Az izraeli hadsereg 162-es hadosztálya eddig több mint 160 alagútlejáratot fedezett fel, mintegy 2800 terrorista célpontra támadt, és a Hamász mintegy ezer fegyveresét, köztük parancsnokokat öltek meg.



Ez a hadosztály vette be az iszlamista terrorszervezet több, stratégiai és létfontosságú erősségét, köztük a 17-es erődítményt, a Hamász biztonsági negyedét, a Rantiszi kórház környékének egységeit, - ahol a Hamász izraeli túszokat is fogva tartott,- és egyik legkiemelkedőbb területük a Sáti menekülttábor volt, ahol további egységekkel közösen harcoltak a Hamász kiszorításáért.



A Sátiban harcoló kommandós egységek a többi között rajtaütöttek egy iskola területén működő iszlamista csoporton, ahol páncéltörő rakéták indítóállásait és nagy mennyiségű fegyvert találtak.



Az elmúlt napokban az izraeli katonák átvették az irányítást emellett a Hamász katonai célokra használt kormányzati negyede felett Gázaváros Ejlin és Rimal körzetében is.



A Goláni kommandó harcosai razziát tartottak a kormányzati központ épületében, ahol a Hamász hadi és belügyi minisztériumai, katonai hírszerző irodái, a szervezet főhadiszállása és más erődítményei voltak, és olyan kiképző helyei is, melyeket az október 7-e támadás előkészítésére használt.



Az izraeli hadsereg értesítette Noa Marciano, 19 éves katonanő családját, hogy életét vesztette a Hamász fogságában. Az iszlamista szervezet hétfőn egy ezt bizonyító videofelvételt tett közzé róla. Marcianot az egyik övezet környéki izraeli támaszpontról rabolták el október 7-én.



A túszok kiszabadítása érdekében kedden családtagjaik tüntető menetbe kezdtek Tel-Avivból Jeruzsálembe. Várhatóan szombaton érnek a miniszterelnöki hivatalhoz, ahol a szűk hadikabinettől felvilágosítást követelnek a fogolycsere tárgyalásokon elfoglalt izraeli álláspontról. "Mindannyian, az elraboltak és meggyilkoltak családjai egy nagy családdá váltunk. Válaszokat követelünk" - mondta egyik képviselőjük indulásuk előtt. "Eltelt 39 nap, és közben embereket, gyerekeket veszítünk. Követelem Benjámin Netanjahutól és az egész kabinettől, hogy tettekben adjon nekünk válaszokat. Nincs több erőnk. Hozzák haza a családjainkat!" - tette hozzá.

MTI