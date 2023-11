A brit legfelsőbb bíróság az embercsempészek jogait védi

2023. november 15. 13:52

Jogszerűtlennek minősítette szerdán ismertetett végzésében a brit legfelsőbb bíróság a brit határt illegálisan átlépők áttelepítését Ruandába.

A határozattal a legfőbb bírói fórum jóváhagyta a londoni fellebbviteli bíróság ugyanilyen értelmű júniusi döntését, és elvetette a brit kormány által a fellebbviteli bíróság határozata ellen beterjesztett fellebbezést.



A legfelsőbb bíróság indoklása szerint fennáll ugyanis annak a kockázata, hogy a menedékkérőket a ruandai kormány visszatoloncolja azokba az országokba, ahonnan elmenekültek, vagy más olyan országokba, ahol jogsérelem vagy üldöztetés érheti őket, ez viszont sérti a brit és a nemzetközi jogban egyaránt meglévő emberi jogi protokollokat.



Boris Johnson volt miniszterelnök kormánya tavaly áprilisban jelentette be, hogy új migrációs egyezményt kötött Ruanda kormányával. E megállapodás - amely tartalmaz egy 120 millió fontos brit gazdaságfinanszírozási csomagot is a közép-afrikai ország számára - lehetővé tenné, hogy mindazokat, akik illegálisan lépnek brit területre és ezután menedékjogért folyamodnak, a brit hatóságok áttelepíthessék Ruandába.



Az akkori brit kormány azzal indokolta a megállapodást, hogy az "innovatív megközelítés" biztonságos és törvényes lehetőséget teremt a menedékkérvényezésre, ugyanakkor felborítja az embercsempész bűnszervezetek üzleti modelljét.



Hosszú ideje minden évben több tízezren próbálnak illegálisan átjutni az európai kontinensről a brit partokra, többnyire embercsempészek által szervezett, gumicsónakokkal útnak induló csoportokban.



Ennek megállítása végett kötötte meg az áttelepítési megállapodást a Johnson-kormány Ruandával.



Boris Johnson a megállapodást ismertető tavalyi alsóházi tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Ruanda a világ legbiztonságosabb és leggyorsabb gazdasági növekedésű országai közé tartozik, és globális elismertségre tett szert a bevándorlók befogadásával és integrálásával.



Az egyezményt bírósági útra terelő emberi jogi szervezetek viszont azzal érveltek, hogy Ruandában önkényuralmi rezsim van hatalmon, amely nem riad vissza a kínzástól, sőt a gyilkosságtól sem, ha valaki szembefordul vele.



A londoni felsőbíróság tavaly decemberi végzésében jogszerűnek minősítette a Nagy-Britanniában menedékjogért folyamodó illegális határátlépők áttelepítését Ruandába, és azt is, hogy menedékjogi folyamodványaikról az afrikai országban szülessen döntés.



Ezt a felsőbírósági határozatot semmisítette meg júniusi többségi döntésével az angol-walesi fellebbviteli bíróság. E testület végzése szerint a ruandai kormány által nyújtott biztosítékok nem elégségesek annak a kockázatnak az egyértelmű kizárására, hogy a Ruandába áttelepített menedékkérőket az afrikai ország hatóságai visszatoloncolhatják olyan országokba, ahol üldöztetésnek és embertelen bánásmódnak lennének kitéve.



Ugyanezt az álláspontot fogadta el egyhangú szerdai határozatában a legfelsőbb bíróság öttagú tanácsa is.



Rishi Sunak miniszterelnök szerdai nyilatkozata szerint "nem ez az az eredmény, amelyben reménykedtünk", de a kormány már mérlegeli a további lépéseket az ügyben.

MTI