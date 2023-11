Szent Erzsébet ünnepe

2023. november 16. 15:48

A november 19-én a magyarországi katolikus templomokban a perselygyűjtésből befolyt adományokat a Katolikus Karitász munkájának segítésére fordítják - tájékoztatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) körlevele alapján a karitatív szervezet csütörtökön az MTI-t.

A Katolikus Karitász védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet, rá emlékeznek a Karitász munkatársai és önkéntesei több száz településen Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan - közölték. A templomi perselyadományokat

a Karitász egyházmegyei és plébániai csoportjaira, valamint egyházi szociális intézmények működésének támogatására fordítják.



A karitatív szervezet arról is beszámolt, hogy országszerte számos Karitász találkozót, lelki napot, ünnepi eseményt és zarándoklatot tartanak, önkénteseik több száz település templomaiban osztanak Szent Erzsébet kenyere néven cipókat a vasárnapi szentmisére érkezőknek. Országosan több mint húszezer cipót osztanak szét a Karitász önkéntesek.



Szent Erzsébet ünnepe egyben felhívás is, hogy a válságok által sújtott világunkban is törekedni kell arra, hogy saját nehézségeink mellett is meglássuk mások szükségét és küzdelmeit - hívta fel a figyelmet a szervezet. Mint írták, a koronavírus-járvány, a háborúk, a természeti katasztrófák és a gazdasági válság sokakat sodortak nélkülözésbe, szegénységbe, vagy hajléktalanságba. A jótékonysági szervezet éppen ezért idén kiemelten fontosnak tartja a róluk való gondoskodást - hangsúlyozták.



MTI