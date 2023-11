Ciklon fejlődik ki, amely szombat estig a Kárpát-medencén is átvonul

2023. november 17. 16:55

Időjárási helyzet Európában: Észak-Európa felett anticiklon helyezkedik el, ami miatt ott száraz az idő, csak kevés helyen fordul elő csapadék. Sarkvidéki, hideg légtömeg alakítja az időjárást, nappal is sokfelé marad fagypont alatt a hőmérséklet, éjszaka Lappföldön és Svédország középső részén a -20 fok sem ritka. Az Ibériai-félszigeten ugyancsak anticiklon található, de itt a meleg légtömeg és a sok napsütés miatt 25 fok fölé melegszik a levegő. A két térség között ciklonok teszik változékonnyá az időjárást. Ezek hatására sok a felhő, és többfelé fordul elő csapadék, a legnagyobb mennyiséget Dél-Németországból és az Alpok északi oldaláról jelentették, itt néhol 40-50 mm is előfordult, ami a hegyekben hó formájában érkezett.



Közép-Európa felett ciklon fejlődik ki, amely szombat estig a Kárpát-medencén is átvonul. Nyomában sokfelé várható eső, a hátoldalán pedig viharossá fokozódik az északias szél, amivel hideg légtömeg érkezik.

Várható időjárás szom,bat éjfélig: Nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, a csapadék súlypontja pedig kelet felé helyeződik. Ezzel együtt estefelé az északi hegyekben átmenetileg havas eső, hó is lehet. Reggel már csak a Tiszántúlon lesz borult, csapadékos idő, másutt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Szombaton az ország északkeleti, keleti harmadában továbbra is sok lesz a felhő, és eső, reggel helyenként havas eső is előfordulhat. Másutt a többórás napsütést felhőátvonulások zavarják, és helyenként lehet vegyes halmazállapotú, záporos csapadék. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon és a középső tájakon viharossá fokozódik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0, +5 fok között, a szélcsendes helyeken kevéssel 0 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 4 és 10 fok között valószínű.

MTI