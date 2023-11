Folytatódó Trianon...

2023. november 17. 16:58

A román legfelsőbb bírósági ügyészséghez fordult a bukaresti feddhetetlenségi ügynökség (ANI) Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester ügyében, akit hivatali visszaéléssel gyanúsít - közölte pénteken az ANI.

A romániai választott köztisztviselők feddhetetlenségét vizsgáló hatóság azt írja, arra utaló "jeleket" talált, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezető politikusa visszaélt polgármesteri hatáskörével, amikor egy céggel szerződést kötött. Ennek munkapontja ugyanis ugyanazon a címen van, amely korábban a politikus társtulajdonában lévő vállalkozás birtokában volt, így az ANI szerint a megállapodás számára is hasznot eredményezhetett.



Antal Árpád a Maszol hírportálnak elmondta: megdöbbentette az ANI bejelentése, de nem aggasztja. Mint közölte, kérni fogja, hogy mielőbb hallgassák ki az ügyészek, hogy bemutathassa az iratokat, amelyek egyértelműen tisztázzák a vádak alól.



Emlékeztetett: még a 2020-as romániai önkormányzati választások kampányában egy RMDSZ-es önkormányzati képviselő személyes adataival visszaélve - ennek nevében - tettek ellene feljelentést az ANI-nál. A feddhetetlenségi ügynökség idén januárban jelezte, hogy vizsgálódik ellene.



"Minden dokumentációt bevittem, amely alapján egyértelműen kiderül, szó nincs semmilyen törvénytelenségről. Akkori reakciójukból úgy tűnt, pontot tettek a történet végére, azóta semmilyen jelzés nem érkezett az ügynökségtől" - idézte a Maszol Antal Árpád nyilatkozatát.



A székelyföldi politikus hangsúlyozta, hogy az ANI kérésére bemutatott iratokból egyértelműen kiderül, hogy az ügy kapcsán nem vett részt a döntéshozatali folyamatban, nem adott ki közigazgatási vagy jogi aktust, nem írt alá szerződéseket. Arról, hogy a feddhetetlenségi ügynökség az ügyészséghez fordult, maga is a sajtóból, a hatóság közleményéből értesült - mondta.



A Krónika közéleti portál arra emlékeztet, hogy Sepsiszentgyörgy elöljárója ellen 2016-ban a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) is vizsgálatot indított azzal gyanúsítva őt, hogy az eredeti rendeltetésétől eltérően használta fel az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD) felvett hitelt.



Az ügyet 2019 júliusában bűncselekmény hiányában vádemelés nélkül lezárták.

MTI