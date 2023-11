ENSZ-bíróság: Azerbajdzsánnak biztosítania kell az örmények hazatérését

2023. november 17. 21:38

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Az ENSZ hágai székhelyű Nemzetközi Bírósága (ICJ) pénteken közzétett végzésében arra kötelezte Azerbajdzsánt, hogy biztosítson szabad, akadálytalan, gyors és biztonságos visszatérést a Hegyi-Karabahból szeptemberben elmenekült örményeknek, és szavatoljon biztonságot az ottmaradtaknak.

A hágai közlemény szerint a bíróság Örményország szeptember közepén Azerbajdzsánnal szemben benyújtott kérelme alapján hozott döntést. Jereván azzal vádolta Bakut, hogy megsértette a faji megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló nemzetközi egyezményt.



Ítéletében az ENSZ-bíróság helyt adott Örményország panaszának, és arra szólította fel Azerbajdzsánt, hogy a visszatérés szavatolása mellett biztosítsa, hogy a Hegyi-Karabahban maradt örmények közül azok, akik el kívánják hagyni a területet, biztonságosan megtehessék. Bakunak szavatolnia kell azt is, hogy mindazok, aki ott maradtak vagy visszatértek, ne szembesüljenek erőszakkal vagy megfélemlítéssel, ami menekülésre késztethetné őket. Azerbajdzsánnak továbbá meg kell őriznie a hegyi-karabahi örmény lakosság nyilvántartási és személyazonossági okmányait, valamint a magántulajdonukról szóló nyilvántartásokat - írták.



A bakui kormánynak jelentést is be kell nyújtania a felsorolt intézkedések végrehajtásáról.



Hegyi-Karabah hovatartozása 1988 februárja óta vita tárgya Baku és Jereván között. A terület Azerbajdzsántól szakadt el az 1992-1994-ben, Örményország támogatásával megvívott háború eredményeként, amelyben 30 ezer ember veszítette életét, és százezrek kényszerültek menekülésre. A tartomány parlamentje 1996-ban kikiáltotta Hegyi-Karabah függetlenségét, de ezt egyetlen ország, még Örményország sem ismerte el. Azerbajdzsán mindvégig saját területének tekintette a hegyi-karabahi enklávét.



A bakui kormány szeptember 19-én jelentette be, hogy "terrorelhárító" műveletet indított a területen. Örményország szerint etnikai tisztogatásról volt szó, és az örmény hadsereg nem vett részt a harcokban. Az azeri katonai műveletet követően a mintegy 120 ezer lélekszámú Hegyi-Karabahból az örmény kormány közlése szerint 100 417 ember elhagyta a területet.



Az ENSZ hágai székhelyű Nemzetközi Bíróságát országok közötti viták rendezésére hozták létre. Határozatai kötelező erejűek, de végrehajtatásukra nincsenek közvetlen eszközei.



