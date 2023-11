Országjárást indít a Fidesz-KDNP hétfőtől

2023. november 19. 10:08

Országjárásba kezd hétfőtől a Fidesz-KDNP, a cél személyesen is meggyőzni minél több embert, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója vasárnap a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Hollik István videóüzenetében elmondta: a nemzeti konzultáció támadás alatt van, ugyanis "Gyurcsány Ferencék most is időhúzónak és feleslegesnek nevezték", amivel Brüsszelt védik.



Ezért a Fidesz-KDNP hétfőtől országjárásba kezd, mert szeretnének személyesen is meggyőzni minél több embert, "hogy ne hallgassanak ebben a kérdésben Gyurcsány Ferencékre" - közölte.



Az országjárással és a nemzeti konzultációval - Európában egyedülálló módon - a magyaroknak lehetőségük lesz állást foglalni fontos kérdésekben - tette hozzá.



"Megüzenhetjük Brüsszelnek és a dollárbaloldalnak, hogy egy jottányit sem engedünk a magyar érdekből és Magyarország szuverenitásából" - jelentette ki.



"Nem fogunk úgy táncolni, ahogy Brüsszel fütyül" - fogalmazott Hollik István.

MTI