Xisco Munoz a dunaszerdahelyi futballcsapat új vezetőedzője

2023. november 19. 13:05

A spanyol Xisco Munoz lett a felvidéki élvonalbeli bajnokságban hatodik helyen álló DAC Dunaszerdahely labdarúgócsapatának új vezetőedzője.

A spanyol edző – sky sports

A klub hivatalos honlapján megjelent vasárnapi közlemény szerint a 43 éves szakemberrel az idény végéig szóló megállapodást kötöttek, további egy évre szóló opcióval.



"Egy dinamikus, fiatal edzőről van szó, aki jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik. Egyetértettünk az idei szezonra szóló célkitűzésekben, továbbá a csapat erősségeiben és gyengeségeiben is. Összességében simán zajlott a folyamat és elkezdhetjük az előttünk álló fontos hetekre való felkészülést" - idézte a közlemény Jan Van Daele-t, a DAC ügyvezető igazgatóját, aki hozzátette, Munoz hétfőn érkezik Dunaszerdahelyre és keddtől veszi át a csapat irányítását.



Francisco Javier Munoz Llompart - akit a futballban Xisco Munozként ismernek - játékosként a spanyol első osztályban a Real Betis és a Valencia futballistája is volt, utóbbi csapattal 2004-ben UEFA Kupát nyert. Edzőként aztán a Dinamo Tbiliszit grúziai bajnoki címig vezette, majd az angol másodosztályban szereplő Watfordtól kapott megbízást és feljuttatta az együttest a Premier League-be. Később a spanyol Huescánál, a ciprusi Anorthoszisznál, valamint az angol másodosztályú Sheffield Wednesday-nél dolgozott. Utóbbi egyesülettől október 4-én távozott.



A DAC pénteken bontott szerződést az előző trénerrel, Adrian Gul'ával, és a felvidéki szakvezetővel együtt a másodedzőtől, valamint az erőnléti edzőtől is megváltak.



Xisco Munozzal új másodedző-videóelemző, valamint erőnléti edző is érkezik Dunaszerdahelyre.



A DAC jövő szombaton a sereghajtó Aranyosmarótot fogadja a felvidéki bajnokság 15. fordulójában.



MTI; Gondola