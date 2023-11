Ismét Sting-koncert lesz Budapesten

2023. november 20. 13:10

Sting visszatér a magyar fővárosba: 2024. május 31-én ismét a Budapest Arénában ad koncertet világkörüli turnéja részeként. A szervező Live Nation közleménye szerint a 17-szeres Grammy-díjas énekes-zenész dinamikus koncertprogrammal készül, eljátszva legnépszerűbb slágereit, a Police együttessel és szólóban írt számokat egyaránt. A koncerten többek között olyan időtlen klasszikusok csendülnek fel, mint a Fields of Gold, a Roxanne, az Every Breath You Take vagy a Message in a Bottle.

A budapesti koncertre jegyeket elsőként a hivatalos Sting rajongói klub tagjai vásárolhatnak a www.sting.com oldalon keresztül. Az elővásárlási lehetőség a regisztrált Live Nation tagok számára is elérhető lesz november 22-től, a teljeskörű jegyértékesítés november 24-én indul. Sting (eredeti nevén Gordon Sumner) eddig tizenöt stúdióalbumot készített, legutóbb tavaly jelent meg lemeze The Bridge címmel. A világjárvány alatt írt és rögzített dalok témái a személyes veszteséggel, az elkülönítéssel, a zűrzavarral, a bezártsággal, a rendkívüli társadalmi és politikai felfordulással foglalkoznak.

Sting változatos és rendkívül sikeres karrierje során elképesztő mennyiségű slágerlistás dalt, számos elismerést és több mint 100 millió eladott lemezt produkált. Az újhullám egyik meghatározó zenekarának, a Police-nak 1977 és 1983 között volt énekese és basszusgitárosa, Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos mellett. 1984-től dolgozik szólóban.

A 72 éves énekes első budapesti koncertje 1988-ban az Amnesty International turnéja során volt, amikor Peter Gabriellel, Bruce Springsteennel és Tracy Chapmannel a Népstadionban lépett fel. 2004-ben 250 ezer ember előtt zenélt az ingyenes Kapcsolat koncerten a fővárosi Felvonulási téren. Legutóbb tavaly októberben adott koncertet Magyarországon.

MTI