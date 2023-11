Lázár János bemondta az egynapos matrica árát

2023. november 20. 14:16

5150 forint lesz a huszonnégy órás matrica, amit 2024. március elsejétől vezetnek be – mondta el Lázár János a gazdasági bizottság ülésén hétfő délelőtt. A budapestkornyeke.hu hallotta meg, amikor a szakminiszter egy képviselői kérdésre válaszolva elmondta: 5150 forint lesz az egynapos matrica, amit 2024. március elsejétől vezetnek be. Az már ismert volt eddig is, hogy a kormány bevezeti jövőre az egynapos autópálya-matricát.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium korábban közölte, hogy egy 2024. március 24-ei végdátumot szabott meg az Európai Parlament és a Tanács Eurovignetta nevű irányelve. Elvben az egynapos jogosultság lényegében bevételkiesést jelent az országok számára az útdíjrendszereiben, mivel egy drágább útdíjtermék helyett egy olcsóbb megvásárlására ösztönöz. A változás a tranzitforgalom számára jelent spórolást. Az Infostarton korábban arról írtunk, hogy Ausztriában az egynapos matrica 8,60 euró (3300 forint) lesz a személyautókra.

MTI