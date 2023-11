December 18-án kezdődik a magyar-török kulturális évad

2023. november 20. 15:32

A Török Köztársaság megalakulásának és a magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját ünnepli a két ország a december 18-án kezdődő, egy teljes éven át tartó és mindkét országban zajló magyar-török kulturális évaddal – jelentette be Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn, a Müpában tartott sajtótájékoztatón. A miniszter kiemelte: az évad célja „a két ország évtizedekre visszanyúló kiváló kapcsolatainak a kultúra eszközeivel való támogatása, a kulturális jelenlétünk erősítése egymás országaiban”. Gülsen Karanis, Törökország budapesti nagykövete elmondta, hogy az évad ötletét a két ország képviselői közösen dolgozták ki. „Úgy gondoltuk, ez az egyik legjobb módja annak, hogy kiemeljük mélyen gyökerező és átfogó kapcsolatainkat, hiszen a kulturális évek a kulturális diplomácia egyik legjobb példái” – tette hozzá.

Hoppál Péter, az évad lebonyolításáért is felelő kormánybiztos kifejtette: az évad során megszervezett több mint száz művészeti, tudományos és innovációs program célja nemcsak a magyar kultúra népszerűsítése Törökországban, hanem olyan hosszútávú együttműködések elindítása is, amelyek szorosabbra fűzhetik a török-magyar kapcsolatokat az egyes szakterületek szintjén is.

MTI