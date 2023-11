Képviselőtársát elkábította a szenátor

2023. november 21. 14:37

Visszavonulásra szólította fel a francia szenátus elnöke azt a szenátort, akit azzal gyanúsítottak meg, hogy szexuális zaklatás céljából bedrogozta az egyik képviselőtársát.

Guerriau – le monde

"Joël Guerriau-nak vállalnia kell a felelősséget addig, amíg az igazságszolgáltatás és a rendőrségi szolgálatok tisztázni tudják a tényeket" - áll a szenátus elnöksége által hétfő este kiadott közleményben, kiemelve "a szenátor elleni vádak rendkívüli súlyosságát".



A felsőház elnöke, Gérard Larcher arra kérte a szenátort, hogy "mondjon le a szenátus irodája titkárságán betöltött tisztségéről és a külügyi bizottság alelnöki funkciójáról".

Sandrine Josso –l'alsace



A nyugat-franciaországi Loire-Atlantique megyében megválasztott 66 éves centrista Joël Guerriau ellen péntek este indult eljárás. Azzal gyanúsítják, hogy szerdára virradó éjjel Sandrine Josso nemzetgyűlési képviselőt a tudta nélkül elkábította azért, hogy szexuálisan zaklassa. A 48 éves politikusnő ugyanezen megyében a centrista MoDem képviselője. A szenátor ügyvédje tagadta a vádakat. A képviselőnő hétfő este szólalt meg először az ügy kirobbanása óta a France5 közszolgálati televízió egyik hírműsorában. Elmondta, hogy képviselőtársa elhívta egy koccintásra, hogy megünnepeljék az újraválasztását. A férfi szerinte kábítószert csempészett az italába, ő pedig "azt hitte, hogy meg fog halni", s azóta is "poszttraumás állapotban" van. A lélekjelenlétének köszönhetően a nő taxit hívott, miközben látta, ahogy a szenátor elrejt egy fehér porral teli zacskót, majd a legközelebbi kórházba vitette magát.



"Bárki megszenvedheti azt, amit én elszenvedtem" - mondta Sandrine Josso, hozzátéve, hogy "kötelessége felhívni a figyelmet" a vegyi anyagok okozta katasztrófára, amely felett "nem hunyhatunk többé szemet". A vizsgálatok a nő szervezetében ecstasy jelenlétét mutatták ki, s ezt a kábítószert találták meg a feltételezett támadója otthonában tartott házkutatás során is. A szenátort "kábítószer fogyasztásával és birtoklásával" is megvádolták, és rendőri felügyelet alá helyezték. Egyebek mellett eltiltották attól, hogy a képviselőnőt felkeresse az otthonában.



Joël Guerriau-t azonnal felfüggesztette a politikai pártja, a kormánypárttal szövetségben álló centrista Horizontok, és a szenátusi frakciója is. Mindkét szervezet fegyelmi eljárást indított ellene a kizárása céljából.

MTI