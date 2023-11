Főpolgármester-jelöltet indít a Jobbik

2023. november 21. 14:44

Brenner Koloman jelenlegi frakcióvezető-helyettes személyében önálló főpolgármester-jelöltet indít Budapesten a Jobbik-Konzervatívok - jelentette be kedden, sajtótájékoztatón Lukács László György, a párt alelnöke, országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője.

Eddig minden főpolgármester bebizonyította: az egyirányú városvezetés sikertelen - fogalmazott a politikus. Hangsúlyozta: az alapoktól kell megreformálni az önkormányzat működési rendszerét és ki kell mondani a fővárosiakat feszítő problémákat. Brenner Koloman a sajtótájékoztatón a céljaként fogalmazta meg, hogy valós alternatívát mutassanak a polgári Budapestnek, mégpedig olyan módon, hogy az a pártját nem támogatók számára is vonzó legyen. Arról beszélt: meg kell szabadítani a fővárosi aluljárókat az ott tanyázó "ön- és közveszélyes egyénektől", javítani kell a köztisztaságon, ami szerinte a jelenlegi városvezetés alatt sokat romlott. Brenner Koloman szerint felül kell vizsgálni a köztisztasági vállalatok szerződéseit. Megítélése alapján, nem elég a "hajléktalanproblémát" csak a szavak szintjén kezelni, megfelelő ellátórendszert kell létrehozni, "így viszont kötelezhetjük őket a hajléktalanszállók használatára". Kitért arra is: javítani kell az emberek biztonságérzetét is, hogy ne legyen a fővárosban olyan közterület, ahová a szülők csak félve engedik le gyermekeiket. A jobbikos politikus szerint tízszeresére kell növelni a közterületi kamerák számát, ám "ennek célja nem lehet a megfigyelés", csak a közrend védelme. Hangsúlyozta, vissza kell állítani a fővárosban a méltányos autóhasználatot, azonnal tisztázni kell az elektronos rollerek jogi és közlekedési státusát, vagy ha ezt nem teszi meg az illetékes tárcavezető, ki kell tiltani ezeket az emberek életét veszélyeztető eszközöket Budapestről. A lassan megfizethetetlen árú albérletek olcsóbbá tétele érdekében a fővárosi tulajdonú lakások felújítását javasolta; szerinte ennek anyagi alapját a városházi bürokrácia visszanyesésével lehet megteremteni. További elképzeléseit sorolva elmondta: kerületi helyett egységes budapesti parkolási rendszerre van szükség, a bevételeket pedig a főváros közlekedésének fejlesztésére kell fordítani, arról pedig helyi népszavazást kezdeményeznek, hogy milyen forgalmi rend legyen a Lánchídon. Budapest főpolgármesterének nem a mögötte álló politikai oldal ízlését, hanem a közjó érdekében a lakosok érdekeit kell kiszolgálnia - emelte ki Brenner Koloman, a hagyományok mellett "a szabadság és a rend jó egyensúlyának" fontosságát hangsúlyozva.



