A Wembley-nél a 6-3-as magyar győzelem 70. évfordulóján koszorúzás

2023. november 21. 23:58

Megemlékezést tartottak a londoni Wembley stadionban a 6-3-as magyar győzelemmel végződött Anglia-Magyarország labdarúgó-mérkőzés közelgő 70. évfordulója alkalmából.

Az elmúlt években teljesen újjáépült, jelenleg 90 ezer fő befogadóképességű észak-londoni arénában Kű Lajos volt válogatott labdarúgó, az Aranycsapat Alapítvány elnöke és Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete koszorút helyezett el a pálya mellett.



A sporttörténelembe Aranycsapatként bevonult magyar válogatott 1953. november 25-én, barátságos mérkőzésen, 105 ezer néző előtt győzte le 6-3-ra az angol nemzeti tizenegyet.



Kumin Ferenc a keddi ceremónián elmondta: Magyarország képviselőinek minden kerek évfordulón el kell látogatniuk a legendássá vált mérkőzés egykori helyszínére.



A nagykövet szerint a hetven évvel ezelőtti meccs a kétoldalú kapcsolatoknak is fontos eleme, hiszen jóllehet természetesen Magyarország ünnepli, hogy hatalmas diadalt aratott az addig verhetetlennek hitt angolok ellen, az összecsapás azonban az angol labdarúgásban is óriási változást eredményezett.



Az angolok is úgy tartják, hogy a mérkőzés nyomán megújult az angol futball, új taktikákat választottak, és az "akkori kényelmükből kizökkenve" új fejezetet kezdhettek - mondta Kumin Ferenc.



Hangsúlyozta: Londonban, sőt az Egyesült Királyságban a legerősebb magyar "márkanév" még mindig Puskás Ferenc neve. "Végtelen ereje van ennek az emléknek, az angolok futballszerető nemzet, és ennek megfelelően végtelen tisztelet is övezi azokat a nagy hősöket, akik a futball történetéhez oly sokat adtak hozzá, mint Puskás Ferenc" - fogalmazott Magyarország londoni nagykövete.

MTI