Időseket kifosztó „mérőóra-leolvasó" – 5 év börtön

2023. november 22. 16:23

Mérőóra-leolvasónak mondta magát az a börtönbüntetésre ítélt zalai férfi, aki többszörös visszaesőként idős embereket a lakásukban fosztott ki - közölte a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője szerdán az MTI-t.

Vándor Virág tájékoztatása szerint a vádlott márciusban megjelent egy 84 éves zalaegerszegi nő házánál, ahol villany- és gázóra-leolvasónak adta ki magát, ezért az asszony beengedte. A férfi elkérte a sértett iratait, valamint 2200 forintot a leolvasásért, és miközben a nő elővette a pénzt és az iratokat, a vádlott ellopta az erszényét a benne lévő 120 ezer forinttal és két bankkártyával együtt.



Időközben az asszonyt telefonon hívta a lánya, akinek gyanús lett a vádlott ott tartózkodása, ezért az édesanyja házához ment. Ekkor a férfi arra hivatkozva, hogy kimegy az autójához a visszajáróért, távozott a helyszínről.



A vádlott egy hónappal később ugyancsak a mérőórák leolvasásának ürügyével jutott be egy másik zalaegerszegi lakásba, ahol az idős sértett figyelmének elterelése érdekében lefényképezte a gázórát és a villanyórát. Ezután bement a lakás mindkét szobájába, és a fűtéscsövek "rossz állapotára" hivatkozva elterelte az asszony figyelmét, akitől ellopta a pénztárcáját a benne lévő 60 ezer forinttal és egy bankkártyával, majd sietve távozott.



Néhány héttel ezután a vádlott egy 84 éves férfihoz és feleségéhez jutott be megint azt állítva, hogy a mérőórákat jött leolvasni. A sértettek iratait is elkérte, de közben egy fiókból és az idős ember táskájából összesen 78 ezer forintot emelt el.



A Zalaegerszegi Járásbíróság a történteket és a bűnösségét is beismerő vádlottat - aki az előkészítő ülésen lemondott a tárgyaláshoz való jogáról - kifosztás, valamint a bankkártyával elkövetett csalás és visszaélés miatt mondta ki bűnösnek. A bíróság a férfit különös visszaesőként öt év börtönbüntetésre ítélte, illetve kötelezte az okozott kár megtérítésére.



Az ítélet ellen a vádlott és a védője fellebbezett, így az nem jogerős.

MTI