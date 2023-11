Digitális diktatúrától tart a Mi Hazánk

2023. november 23. 13:55

A digitális állampolgárságról szóló törvény utólagos normakontrollját kezdeményezi a Mi Hazánk Mozgalom, mert szerintük a jogszabály a digitális diktatúra bevezetésének eszköze lehet - közölte csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Dúró Dóra, az ellenzéki párt elnökhelyettese.

A Mi hazánk a leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy Rogán Antal a Világgazdasági Fórum "legvidámabb barakkjává" tegye Magyarországot. Ha a szuverenitásvédelmet annyira hangoztatja a kormány és a Fidesz, akkor az az egyes állampolgárok esetében is meg kell, hogy állja a helyét, rájuk is vonatkoznia kell - fogalmazott.



A képviselő elmondta: az ombudsmanhoz fordulnak, azt kérve, hogy kezdeményezze a jogszabály utólagos normakontrollját, mert szerintük az számos alkotmányossági alapelvet is sért, legyen szó a normavilágosságról vagy több adatkezelési szabályról.



Megemlítette: elképzelhetetlennek tartják, hogy az adatkezelés szabályait és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdéseket törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályban, például rendeletben rendezzék.



Hozzátette: a törvény lehetővé tenné a személyiségprofil kialakítását, amit az Alkotmánybíróság már évtizedekkel ezelőtt megtiltott. Szerinte ennek az eszköznek az alkalmazása "kifejezetten csak diktatúrákra jellemző".



Dúró Dóra azt közölte, azt is elképesztőnek tartják, hogy az állam a megszüntetést követően még fél évszázadig kezelhetné a digitális állampolgársághoz kapcsolódó adatokat.



Jelezte: rendkívül aggályosnak tartják, hogy a törvény kötelezően bevezetendőként határozza meg, hogy csak ezen a módon lesz lehetősége az embereknek bizonyos szolgáltatások igénybevételére.



MTI