Összefüggő felhőzet mellett több helyen kevés napsütésre is van esély.

2023. november 23. 16:30

Időjárási helyzet Európában: Észak-Európa fölött ciklon örvénylik, melynek hidegfrontja mögött észak felől hideg, sarkvidéki eredetű levegő nyomul dél felé.



A Baltikumban, valamint Skandináviában többfelé havazik, arrafelé vastagabb hótakaró fedi a tájat. Délután is fagypont körül, a Kelet-európai-síkságon bőven az alatt alakul a hőmérséklet.



Szintén csapadékos az idő a Balkán-félsziget és Olaszország déli részein, ahol a záporok mellett zivatarok is előfordulnak.



Nyugat-Európa fölött anticiklon terül el, ott nagy területen rétegfelhőzet borítja az eget, melyből helyenként szitálás is előfordul.



Ezzel szemben az Ibériai-félszigeten napos, száraz az idő, 20 fok fölötti csúcsértékeket is mérnek.



A Kárpát-medence időjárására egyre inkább a fent említett hidegfront lesz hatással, amely elszórtan okoz esőt, záport, a hegyekben esetleg hózáport.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: Az északkeleti tájak fölé vastagabb felhők érkeznek, majd éjszaka észak felől másutt is erősen megnövekszik a felhőzet.



Hajnalban helyenként az északi tájakon, péntek napközben már délebbre is, elszórtan számíthatunk esőre, záporra, de a többé-kevésbé összefüggő felhőzet mellett több helyen kevés napsütésre is van esély.



A délnyugati, nyugati szelet több helyen élénk, főként hajnaltól olykor erős, a hegyekben és a Kisalföldön viharos lökések kísérhetik. Péntek délután jelentősen veszít erejéből a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között várható, a szeles részeken lesz az enyhébb idő.



A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 6 és 12 fok között alakul.

MTI