Varga Judit: Brüsszelben változásra van szükség

2023. november 23. 22:18

Brüsszelben változásra van szükség - jelentette ki az Országgyűlés európai ügyek bizottságának fideszes elnöke csütörtökön Veszprémben, a nemzeti konzultációról tartott lakossági fórumon.

Varga Judit úgy fogalmazott: csütörtökön olyan reggelre virradtunk, hogy "a változás szele" elkezdett fújni Hollandiából. Ugyanis egy erős választói többség egy nyugat-európai országban mondott nemet az európai birodalomra, az illegális bevándorlásra és a brüsszeli túlkapásokra - kommentálta a holland előre hozott parlamenti választások eredményét.



A nemzeti konzultációt a kormánypárti politikus azért nevezte fontosnak, mert amikor Magyarország érdekeit képviselik az EU-ban, erős mandátumra van szükség ahhoz, hogy "szó szerint a falon is átmenjenek".



Varga Judit azt mondta: az elmúlt időszakban Brüsszel rengeteg olyan elhibázott döntést hozott, amelyek az emberek mindennapjait érintik, legyen szó akár a szankciós inflációról, vagy arról, hogy a béketeremtés kísérlete helyett a háborús eszkalációban lett érdekelt az európai fősodor.



Hozzátette: látható az is, hogy az illegális bevándorlás ösztönzése ma már "Európa főtereire importálta" a Közel-Kelet mindennapos konfliktusait.



Ezt meg kell állítani, azonban a leköszönő "brüsszeli elit", élén az Európai Parlament (EP) baloldali többségével még "mindent megpróbál, hogy a tagállamok torkán lenyomja az őrült ötleteit" - hangoztatta.



Emlékeztetett, hogy szerdán fogadtak el az EP-ben egy olyan jelentést, amely megfosztaná a tagállamokat a vétójoguktól. Az pedig egy Magyarország méretű nemzetnek a legfontosabb érdekérvényesítési eszköze - emelte ki Varga Judit.



Azért van szükség az évtizedes hagyománynak örvendő nemzeti konzultációra, hogy az ilyen fontos, a nemzet sorsát érintő kérdésekben újra "egyetértési pontokat találjunk" - jelentette ki, felidézve a migrációról szóló nemzeti konzultációt.



A fideszes politikus arról is beszélt: az ország szuverenitását nap mint nap kihívások érik, "a fejünk felett szeretnének dönteni" például arról, hogy "a mindannyiunk számára fontos klímacélokat milyen energiamixszel érnénk el". De "helyettünk akartak dönteni" járványügyben vakcinabeszerzésekről, és "akaratunk ellenére szeretnék" Magyarországot migránsgettóvá változtatni.



Annak érdekében, hogy "szuverenitásunkat a továbbiakban is meg tudjuk védeni", minél többen töltsék ki a nemzeti konzultációt - kérte Varga Judit.



Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere hangsúlyozta: a nemzeti konzultáció az ország szuverenitásvédelmét szeretné megerősíteni. Veszprémben komoly tapasztalatok vannak a konzultációkkal, hiszen az Európa kulturális fővárosa programot is a helyiek véleményét kikérve állították össze, illetve több olyan beruházást hajtottak végre, melyeket közösségi tervezéssel, a lakók bevonásával végeztek - ismertette a polgármester.



A veszprémiek a korábbi nemzeti konzultációkban is jelentős számban vettek részt - jegyezte meg Porga Gyula, fontosnak nevezve, hogy a lakosság közvetlenül tudja elmondani véleményét a legfontosabb kérdésekben.

MTI