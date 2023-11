Labdarúgó NB I - Sima győzelmével a tabella élére ugrott a Paks

2023. november 24. 22:19

A Paks 4-1-es győzelmet aratott a vendég Diósgyőr felett a labdarúgó NB I 14. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén, így átvette a vezetést a tabellán.

Bognár György vezetőedző együttese sikerével a mezőnyben egyedüliként őrzi hazai veretlenségét.

NB I, 14. forduló:

Paksi FC-Diósgyőri VTK 4-1 (3-0)

--------------------------------

Paks, 1712 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Könyves (12.), Mezei (21.), Szabó J. (27.), Hahn (80.), illetve Pozeg Vancas (53., 11-esből)

sárga lap: Szatmári Cs. (45+2.), Szélpál (73.), illetve Vallejo (57.)

Paksi FC:

---------

Szappanos (Simon B., 84.) - Szélpál, Kinyik, Szabó J. - Kovács K., Windecker (Horváth K., 51.), Papp K., Mezei, Osváth - Hahn (Pesti Z., 84.), Könyves (Haraszti, 70.)

Diósgyőri VTK:

--------------

Ogyincov (Sentic, 23.) - Szatmári Cs., Csorbadzsijszki, Vallejo - Lukács (Pernambuco, a szünetben), Franchu (Bokros, a szünetben), Holdampf (Bényei, 71.), Pozeg Vancas, Stephen - Edomwonyi, Acolaste (Kampecisz, 75.)

A Paks ritkán látható körülmények között döntötte el a három pont sorsát az első félidőben: Hahn a találkozó elején véletlenül fejbe rúgta a vendégek kapusát, Ogyincovot, a hálóőr így olyan ökölvívóra hasonlított, aki komoly ütést kapott, ennek ellenére nem kért cserét. Az "ütés" - azaz rúgás - viszont nem múlt el nyomtalanul, ugyanis néhány perccel később Ogyincov borzalmasan jött ki egy beadásra, majd egy távoli lövésről maradt le, így kétgólos előnyre tett szert a Paks. A kapust végül lecserélték, de helyettesét is gyorsan felavatta a hazai együttes, amely ezzel a szünetig el is döntötte a három pont sorsát.



A fordulás után néhány perccel büntetőből szépített a Diósgyőr, amelynek cserekapusa, Sentic is beütötte a fejét a kapufába, amikor a 66. percben Könyves emelését védte óriási bravúrral visszafutás közben. A folytatásban próbálkozott a Diósgyőr, de a paksiak végleg lezárták a mérkőzést a csereként pályára lépő Haraszti és Hahn gyönyörű, kettő a kettő ellen végigvitt akciójával.

MTI