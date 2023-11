A Tisza vonalának környezetében fordulhatnak elő hózáporok

2023. november 25. 11:28

Északias áramlással érkezik a hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg térségünkbe, így az eső mellett már havazásra is van esély a következő napokban, akár megmaradó hó is lehet kisebb körzetekben.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: Északkeleten a köd, párásság fokozatosan megszűnik, és hazánk nagyobb részén gyorsan vonuló felhőtömbök zavarják a napsütést, de lesznek erősebben felhős tájak is. Estig helyenként, egyre inkább a Tisza vonalának környezetében fordulhatnak elő hózáporok. Éjszaka a legtöbb helyen csökken a felhőzet, de a Dunántúl fölé vastagabb felhők sodródnak, amelyekből - elsősorban a nyugati részeken - több helyen hózápor is várható.

Vasárnap is felhőátvonulásokra számíthatunk többórás napsütéssel. Délelőtt még a Dunántúlon, délutántól pedig főként az Alföldön van esély hózápor kialakulására. A hózáporokból általában pár centiméteres tapadó hó hullhat, de a dunántúli hegyekben vastagabb hóréteg is kialakulhat. Az északnyugati, északi szelet napközben nagy területen kísérik erős, helyenként viharos lökések, amely holnap a havas hegyvidéki részeken hordhatja a havat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire +1 és -6 fok között várható, de a havas, szélvédett keleti tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 0 és +5 fok között alakul.

met.hu