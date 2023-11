Labdarúgó NB I - Stankovic: a céljaink nem változtak

2023. november 26. 09:35

Dejan Stankovic, a labdarúgó NB I-ben címvédő és a Konferencia-ligában szereplő Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője azt mondta: nem változtak a céljaik, szeretnének továbbra is az élen maradni a bajnokságban, valamint sikerrel venni az akadályokat a nemzetközi kupában.

Az FTC vasárnap (ma) 17 óráról a Puskás Akadémia vendége lesz az NB I 14. fordulójában, a szerb tréner azt mondta, nagyon nehéz meccsre számít.



"A Puskás Akadémia egy szervezett csapat, fontos, minőséget képviselő játékosokkal. Legutóbb egy nagyon érdekes meccset játszottunk a felcsútiakkal a Magyar Kupában, sok góllal, sok történéssel a pályán. A Puskás elleni találkozó számunkra olyan, mint egy derbi, ennek megfelelően készültünk most is." - idézte a fradi.hu a szakembert.



A Ferencvárosra az ünnepek előtt még hét mérkőzés vár, és a következő hét is sűrű lesz a csapat számára: a vasárnapi bajnoki után csütörtökön a szerb Cukaricki vendége lesz Leskovacban, a Kl csoportkörének ötödik fordulójában, majd egy hét múlva a Mezőkövesdet fogadja az NB I-ben.



"Készen állunk! Sokat dolgoztunk a válogatott mérkőzések idején is. Két sérültünk van jelenleg, Varga Barnabás és Mohamed Ali Ben Romdhane. Mindenkire szükségünk van, hiszen tényleg sűrű lesz a következő hetek menetrendje, nem könnyű felkészülni arra, hogy az ünnepek előtt még hét mérkőzés vár a csapatra. A céljaink nem változtak: szeretnénk továbbra is az élen maradni a bajnokságban, valamint sikerrel venni az akadályokat a nemzetközi kupában is. Megvan a minőség és energia a csapatban, felkészültünk az előttünk álló feladatokra, ezeken szeretnénk a legjobbat nyújtani." - mondta Dejan Stankovic.

