Labdarúgó NB I - Döntetlent játszott Felcsúton a Fradi

2023. november 26. 19:11

A Puskás Akadémia hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el a címvédő Ferencvárossal szemben a labdarúgó OTP Bank Liga vasárnapi rangadóján.

Azzal, hogy csak egy pontot szerzett, az FTC - amely éllovasként kezdte a 14. fordulót - a Paks mögé szorult, igaz, egy meccsel kevesebbet játszott. A Puskás Akadémia viszont maradt a harmadik helyen a tabellán.

NB I, 14. forduló:

Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 1-1 (0-1)

--------------------------------------

Felcsút, 3525 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Colley (57.), illetve Zachariassen (18.)

sárga lap: Szolnoki (42.), Colley (45+1.), Nagy Zs. (60.), Stronati (78.), Maceiras (84.)

Puskás Akadémia:

---------------

Markek - Maceiras, Szolnoki, Stronati, Brandon - Corbu, Favorov, Plsek, - Levi (Soisalo, 68.), Colley (Gruber, 68.), Nagy Zs. (Slagveer, 86.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Botka (Gojak, 76.), Cissé, Wingo, Ramírez - Traoré (Lisztes, 77.), Abufani, Makreckis, Marquinhos - Zachariassen, Pesic

Egyértelműen uralta az első negyedórát a középpályát ekkor könnyedén átjátszó FTC, és a fölény egy bal oldali szögletnél góllá érett: Zachariassen csúsztatás után közelről passzolt a kapuba. A hátrányba került PAFC határozottabb labdaszerzésre átváltva azonnal megpróbált támadásokat vezetni, néhány percig nyomást is tudott gyakorolni ellenfelére, de gólhelyzeteket nem alakított ki. Később megint a Ferencváros futballozott fölényben, többet kísérletezett gólszerzéssel és végig kontrollálta a játékrészt.



A második félidő elejét ismét megnyomta a fővárosi csapat, magasan támadta le ellenfelét, amely nehezen tudta kihozni a labdát. Aztán megint csökkent az FTC nyomása, a Puskás Akadémia pedig egyenlített: Nagy Zsolt nagyszerű sarkazós passzal hozta helyzetbe a kilépő Colleyt, aki nem hibázott. Nem sokkal később Nagy maga is közel állt a gólszerzéshez, 15 méterről a kapufát találta el a bal felső saroknál. A mérkőzés hátralévő részében mindkét csapat győzelemre játszott, a Ferencváros kapuba is talált egy alkalommal, de lesről, így maradt a pontosztozkodás.

MTI