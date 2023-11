Szijjártó Péter: az európai versenyképesség mélypontra került

2023. november 27. 09:49

Az elmúlt évek elhibázott brüsszeli döntései oda vezettek, hogy az európai versenyképesség mélypontra került. Immáron csak harmadik helyen állunk a világgazdasági teljesítményhez való hozzájárulás tekintetében, ráadásul az elmúlt évtizedek legrosszabb értékével - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn, az uniós Külügyi Tanács ülése előtt.

A magyar diplomácia vezetője azt írta: a földgázért négyszer annyit kell fizetni Európában, mint Észak-Amerikában, a villanyáram ára pedig triplája a kínainak. Közölte: miközben az európai növekedésnek sokáig biztos alapját adó kelet-nyugati együttműködést szálanként vágják el, immár a tizenkettedik szankciós csomagról vitázunk úgy, hogy az eddigi tizenegy hatásairól továbbra sem készült semmifajta őszinte elemzés.

Ma Brüsszelben, a Külügyi Tanács ülésén újra egymásnak feszülünk: mi az európai versenyképesség javulását szeretnénk, s nagymértékben ehhez hozzá is járulunk, hiszen idén is számos olyan beruházásért folytatott versenyt nyertünk meg, ahol az alternatíva egy-egy EU-n kívüli helyszín lett volna - fogalmazott Szijjártó Péter. Az idei évi magyar beruházási rekord az európai gazdaságot is erősíti, érdemes lenne tehát európai szinten is alkalmazni az alapvetését: a kelet-nyugat gazdasági együttműködést nem veszélyként, hanem egy nagy lehetőségként kell felfogni - tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.

MTI