Ismét kórházban van Szász Júlia, a Nemzeti Színház művésze

2023. november 27. 12:52

Visszakerült a Semmelweis Egyetem klinikájára Szász Júlia - írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A Nemzeti Színház művészének állapota stabil, de a kisebb mellkasi sérülése további orvosi beavatkozást igényelt. Várhatóan hamarosan elhagyhatja a Traumatológiai Klinikát. Szász Júlia egyike a Nemzeti Színház előadás közben megsérült két művészének, akik négyméteres magasságból zuhantak le a díszletről, erről korábban az Infostart is beszámolt. Azóta műtéteik után egyszer már őt is, és színésztársát, Horváth Lajos Ottót is kiengedték a kórházból.

MTI