Költözni fog az Országgyűlés – már az is megvan, hová

2023. november 27. 14:02

A Parlament elkerülhetetlen felújítása miatt kell hosszabb időn át új helyszínen dolgozniuk a képviselőknek. A munkálatok kezdetének még nincs időpontja, de a beruházás tervei már elkészültek. Néhány éven belül elköltözhet az Országgyűlés, és már azt is tudni, hova – derült ki a Spirit FM műsorából. Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program vezetőjének meggyőződése, hogy átmeneti időszakra új otthonra kell lelniük a honatyáknak, valószínűleg az Igazságügyi Palota adhat helyet nekik erre az időszakra. Idézett egy kormányhatározatot, amely rendelkezik az előkészítésről és arról, hogy ha a beruházás részeként szükség lesz a törvényhozás kiköltöztetésére, akkor az az Igazságügyi Palotába fog történni – tette hozzá.

Wachsler Tamás szerint a beruházás, a belső rekonstrukció elkerülhetetlen, és csak a kiköltözéssel együtt lehet megcsinálni. Azzal kapcsolatban, hogy a költözés mikor történhetne meg, azt mondta: bár lenne benne logika, hogy ciklusváltáskor kerüljön erre sor, de 2026-ban biztosan nem történik meg, mert nem állnak úgy az előkészítéssel. A Steindl Imre Program vezetője egy éve az InfoRádióban még arról beszélt, hogy először, 2023 májusáig, el kell készíteni azt a beruházási tervet – lényegében a lehetséges beruházás tartalomjegyzékét –, aminek alapján a kormány el tudja dönteni, hogy pontosan milyen rekonstrukciós elemekre van szükség.

Most azt közölte, hogy az elképzelés “messze túl van a gondolatkísérlet fázison”, már készült a beruházási terv is, ami döntés előtt áll, de bízik abban, hogy pozitív fogadtatásra lel a javaslat. 2022 novemberében elmondta, hogy megfelelő kormánydöntés birtokában el kell végezni a rekonstrukciós munkát, amelyet "célszerű az Országház egészére vonatkozóan nagyjából egy időben megcsinálni, akkor fölvetődhet az a kérdés, hogy egy időre – egy parlamenti ciklusra – az Országgyűlés máshol dolgozzon. Ugyanez vonatkozik a Szent Korona esetleges kiköltözésére is".

Mint akkor fogalmazott, négy olyan szakaszból áll az előkészítő munka, amelyek mindegyikénél az a továbblépés feltétele, hogy a kormány beleegyezzen az adott irányba, és ahhoz biztosítja is a szükséges forrást. Az első szakasz a beruházási terv. Utána következik a tervezési program és az Országház fizikai állapotának szükséges felmérése. A harmadik szakasz a tervezés, és a negyedik lesz a kivitelezői tender, és csak utána kezdődhet a beruházás.

MTI