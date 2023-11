Pintér Sándor: Magyarország más országok közbiztonságát is védi

2023. november 27. 17:11

Magyarország a külső határok védelmével nemcsak saját, hanem a többi uniós ország közrendjét és közbiztonságát is őrzi – jelentette ki a magyar belügyminiszter hétfőn Szegeden. Pintér Sándor a visegrádi négyek, valamint Németország és Ausztria belügyminiszteri konferenciájának sajtótájékoztatóján azt mondta, az illegális migrációval szembeni eredményes magyar fellépés lehetővé teszi, hogy Ausztriában, Németországban, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban is megfelelő legyen a közbiztonság, ne kerüljön sor olyan bűncselekményekre, melyeket „hívatlan vendégek” okoznak.

A politikus közölte, a találkozó során bemutatták a vendégül látott belügyminisztereknek, milyen erőfeszítéseket tesz Magyarország a külső schengeni határok védelme érdekében, milyen nemzetközi együttműködéseket alakított ki és milyen jövőbeni tervei vannak. Szó esett az eddig meghozott jogi döntések eredményeiről is, és javaslatokat tettek újabb jogszabályok megalkotására.

Pintér Sándor leszögezte, bízik a konszenzusos megállapodásban, hangsúlyozva, hogy Magyarország erre és nem kompromisszumra törekszik. Magyarország kész az együttműködésre, a javaslatok befogadására, a relokáció kötelező jellegét azonban nem tudja elfogadni, ezt szuverenitási kérdésnek tekinti. Vít Rakusan, a visegrádi négyek soros elnöki tisztjét betöltő Csehország belügyminisztere kifejtette, a migráció olyan komoly kihívás valamennyi ország számára, amely közös fellépést igényel. A konferencián részt vevő országok ugyanazon a migrációs útvonal mentén találhatók, a külső határok megvédése mindenkinek közös érdeke – hangsúlyozta a politikus.

A nyugat-balkáni útvonalon tapasztalható illegális migrációval szemben folytatódik a rendvédelmi szervek együttműködése és a kooperáció a harmadik országokkal – tudatta Vít Rakusan, emlékeztetve rá, hogy a cseh rendőrség 2015 óta részt vesz a határvédelemben. A miniszter közölte, ezt a segítséget Csehország 2024-ben is folytatni fogja. A konferencia résztvevői megállapodtak abban, hogy rendszeres találkozókat tartanak a migrációs folyamatok értékelésére – mondta a cseh miniszter. A belső határokon ellenőrzése nem a jó megoldás, az országok és a lakosság biztonságának kulcsa a külső határok védelme – fogalmazott Vít Rakusan, kitérve arra, közös európai megoldásra van szükség, de a kompromisszum megtalálása nem könnyű.

Nancy Faeser német belügyminiszter elmondta, a másodlagos migráció erősödése miatt számos tagország ellenőrzést vezetett be a belső határokon. Ugyanakkor minden tagország nyitott határokat szeretne az Európai Unión belül. Az embercsempészet ellen közös fellépésre van szükség – szögezte le a német miniszter. Hozzátette: a Frontex szerepvállalást erősíteni kell. Nancy Faeser hangsúlyozta emberi jogok védelme az európai együttműködés alapja, ez különösen érvényes a migrációs politikára és a külső határok védelmére. A politikus szavai szerint soha nem voltunk ilyen közel a közös uniós menekültügyi rendszer bevezetéséhez, az idő azonban sürget, hiszen közeledik a 2024-es európai parlamenti választás.

Gerhard Karner, Ausztria belügyminisztere is leszögezte, koordinált fellépésre van szükség az illegális migrációval szemben, a külső határok védelmét erősíteni kell. A magyarországi látogatás pedig rávilágított arra, a külső határ védelme – amelyben osztrák, cseh, szlovák rendőrök is részt vesznek – eredményesen megtehető. Összefogásra van szükség az embercsempészés és a szervezett bűnözés ellen is - szögezte le az osztrák miniszter, s úgy fogalmazott „nemcsak a kishalakat kell elfogni, hanem azokat a nagy cápákat is, akik a szervezeteket irányítják”.

Matús Sutaj-Estok szlovák belügyminiszter is az együttműködés fontosságát hangsúlyozva leszögezte, Szlovákia kész segítséget nyújtani a külső határok védelméhez. Mint mondta, az időjárás és a szerb hatóságok fellépése miatt jelenleg szerencsés a helyzet, de fel kell készülni a tavaszra és a migrációs nyomás újbóli erősödésére. Bartosz Grodecki lengyel belügyminiszter-helyettes a külső határok védelmének fontossága és az embercsempészés, szervezett bűnözi csoportokkal szembeni hatékony, koordinált fellépés mellett érvelve rögzítette a schengeni zóna az Európai Unió alapértéke, melyet meg kell tartani.

MTI