Mi Hazánk: tiltakozzon a kormány a globális pandémiaszerződés ellen

2023. november 29. 15:20

Arra szólítja fel a kormányt a Mi Hazánk Mozgalom, hogy tiltakozzon az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tervezett pandémiaszerződése ellen, mert álláspontjuk szerint az sérti a nemzeti szuverenitást és csorbítja az emberi szabadságot.

Toroczkai László pártelnök szerdai budapesti sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta: egy nap múlva jár le a határidő, amíg a kormány felemelheti szavát a WHO egészségügyi szabályzatának "elképesztően veszélyes" módosítása ellen. A politikus arról beszélt: a változtatással olyan jogokat adnának a szervezetnek és vezetőjének, "amik a magyar emberek egészségügyi önrendelkezését, tulajdonképpen Magyarország szuverenitását veszélyeztetik".



Megemlítette: a megállapodás részévé tennék a digitális oltási igazolványokat, amelyek meggátolhatják a - például covid ellen - be nem oltott magyar állampolgárok szabad mozgását, utazását, munkavállalását.



Mi ezt rendkívül veszélyesnek tartjuk, és különösen álságosnak, hogy amikor a kormány szuverenitásvédelemről beszél, nem emeli fel a szavát ez ellen a WHO-t érintő módosítás ellen - fogalmazott a politikus, hozzátéve, az ügyben pártja által összegyűjtött több tízezer aláírás azt mutatja, komoly társadalmi támogatottsága van annak a követelésnek, hogy a kormány védje meg a magyarok szuverenitását.



Dúró Dóra elnökhelyettes azt hangsúlyozta: a módosítással a WHO főigazgatója bárhol a világban járványügyi veszélyhelyzetet hirdethetne, kötelezően végrehajtandó kezelési protokollokat írhatna elő, a szervezet pedig digitális vakcina-útleveleket követelhetne meg az utazóktól, megváltoztathatja a kormányok által hozott egészségügyi döntéseket, valamint rendelkezhetne az államok egyes erőforrásai felett.

MTI