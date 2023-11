A halmazállapot átvált ónos esőre, havas esőre, majd esőre

2023. november 29. 16:33

Időjárási helyzet Európában: Kontinensünkön szinte csak ciklonok alakítják az időjárást. A Skandináv-félszigeten, a Német-alföldön és a Kelet-európai-síkságon havazás, Nyugat-Európában eső a jellemző. A kontinens döntő részén szerda hajnalban is fagypont alatti minimumokat regisztráltak. A Skandináv-félszigeten -10, -20, néhol -30 fok alatt alakul a hőmérséklet. Napközben nagyrészt kevéssel 0 fok fölötti csúcsértékek jellemzőek. A Mediterráneum területén enyhe az idő, arrafelé 15-20 fok közötti maximumot mérnek.



A Kárpát-medence időjárását a következő 36 órában a nyugat felől érkező melegfront határozza meg, amelyből többfelé várható csütörtökön csapadék jórészt eső formájában, de sok helyen vegyes halmazállapotú csapadék; ónos eső, havas eső is lehet, míg az Északi-középhegységben estig havazás várható.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: Szerda estig az ország nagy részén gyengén felhős időre számíthatunk, már keleten is egyre jobban szakadozik, vékonyodik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. Éjjel dél, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, csütörtökön már jórészt mindenütt erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Hajnaltól délnyugat felől csapadékzóna érkezik, ott már gyenge eső, ónos eső is lehet. A csapadékzóna északkelet felé halad tovább. Az Északi-középhegységben estig, a főváros térségében pedig kezdetben havazás valószínű. Napközben az utóbbi területeken a halmazállapot átvált ónos esőre, havas esőre, majd esőre. Az Északi-középhegységben csak estétől valószínű ónos eső, amely a halmazállapot-váltás során átmenetileg másutt is lehetséges. A délies szél mérséklődik, csütörtökön csak estétől erősödik meg délkeleten.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -2 fok között várható. A kezdetben kevésbé felhős, hófödte tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön északkeleten -2, +5, másutt 6, 11 fok közé emelkedik.

MTI