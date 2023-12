Havazás, ónos eső - árokba csúszott, elakadt járművek

2023. december 1. 09:24

Jellemzően árokba csúszott, elakadt járművek mentéséhez kérték a tűzoltók segítségét, de egyes helyeken a kidőlt fák, leszakadt ágak okoztak forgalmi akadályt a csütörtöki havazás és ónos eső következtében - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) péntek reggel az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint több mint száz helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, az esetek felében a fővárosban, illetve Pest, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében is a szokásosnál több feladatot adott az átvonuló csapadékzóna és az ónos eső.



Éjfélig negyvenként elakadt járművet kellett menteni. Kilenc helyen a villamos vezetékek is megsérültek, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében néhány településen átmenetileg szünetelt az áramellátás - írta az OKF.



A katasztrófavédelem továbbra is arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat riasztásait, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján lehet tájékozódni - olvasható a közleményben.

MTI