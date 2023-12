Labdarúgó NB I - A listavezető Paks alsóházi csapattal találkozik

2023. december 1. 14:12

Az élen álló Paks és a második Ferencváros is a tabella alsó felében álló együttessel csap össze a labdarúgó NB I a 15. fordulójában.

Bognár György listavezető legénysége egy kisebb hullámvölgy után egy hete kiütötte a Diósgyőrt (4-1), így magabiztosan várhatja vasárnapi újpesti vendégjátékát. A házigazda lila-fehérek ugyanakkor nincsenek könnyű helyzetben, mivel nagyon mély gödörből kellene éppen az első helyezett ellen kijönniük.



Nebojsa Vignjevics együttese a tizedik forduló után még a harmadik helyen állt a tabellán éppen a Paks mögött mindössze egy pont hátránnyal. Azóta viszont egyetlen pontot sem tudott szerezni, a Ferencvárostól, a Fehérvártól, a Puskás Akadémiától, legutóbb pedig a Mezőkövesdtől is kikapott. Ráadásul a sokáig utolsó borsodiaktól kiütéses, 4-0-ás vereséget szenvedett.



Ilyen előjelek mellett a hazaiaktól már a pontszerzés is bravúrnak számítana a paksiakkal szemben, akiket vélhetőleg az is tüzel majd, hogy maguk mögött tartsák a címvédő FTC-t.



A Ferencváros az elmúlt hetekben szenvedett, november elseje után egészen csütörtök estig nem tudott tétmeccset nyerni. A Konferencia-liga ötödik fordulójában aztán a 98. percben szerzett góllal legyőzte idegenben a szerb Cukarickit, s ezzel a továbbjutás kapujába került.



A siker a bajnokságban is nagy lökést adhat az együttesnek, melynek szinte kötelező győznie hazai pályán a mezőkövesdiek ellen. Még úgy is, hogy Kuttor Attila csapata egyértelműen jó passzban van, korábbi kilátástalan helyzetéből kilábalt és az elmúlt négy bajnokiján szerzett kilenc ponttal a tizedik, már nem kieső helyre lépett előre.



A forduló rangadóját a Fehérvár vívja a Puskás Akadémiával és mivel a fehérváriak egyre jobb és eredményesebb játékot produkálnak, a mérkőzésen kiélezett csata várható. A két együttest mindössze két hely és három pont választja el egymástól a tabellán, a Puskás a harmadik, míg a Fehérvár ötödik, s amennyiben utóbbinak sikerül hazai pályán győznie, megelőzi riválisát a tabellán.



A két Fejér vármegyei gárda között negyedik Debrecen a sereghajtó Kisvárdához látogat, mely Feczkó Tamás vezetésével a legutóbbi fordulóban győzni tudott és minden bizonnyal Dzsudzsák Balázsék ellen is a három pont megszerzésére törekszik majd.

NB I, 15. forduló:

---------------------------

szombat:

Kecskeméti TE-MTK Budapest 13.00

Fehérvár FC-Puskás Akadémia FC 15.30

Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 19.30

vasárnap:

Újpest FC-Paksi FC 12.45

Diósgyőri VTK-ZTE FC 15.15

Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC 17.45

A tabella:

1. Paksi FC 14 8 4 2 27-15 28 pont

2. Ferencvárosi TC 13 8 2 3 35-16 26

3. Puskás Akadémia FC 14 6 6 2 23-17 24

4. Debreceni VSC 14 7 2 5 23-19 23

5. Fehérvár FC 14 6 3 5 28-23 21

6. Kecskeméti TE 14 6 2 6 23-23 20

7. Diósgyőri VTK 14 6 2 6 21-21 20

8. Újpest FC 14 6 2 6 22-28 20

9. MTK Budapest 14 5 3 6 14-23 18

10. Mezőkövesd Zsóry FC 13 4 1 8 17-22 13

11. Zalaegerszeg 14 3 2 9 17-32 11

12. Kisvárda Master Good 14 3 1 10 14-25 10

MTI