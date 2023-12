Szombaton a magasabban fekvő helyeken hófúvás is előfordulhat

2023. december 2. 07:24

Izgalmakból nem lesz hiány: havazás, szél, ónos eső, köd, zivatarok... szinte az összes évszakunk megmutat(hat)ja magát.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, emellett az éjszaka kialakult köd, pára is fokozatosan megszűnik. Sokfelé várható eső, zápor, ami északnyugat felől egyre nagyobb területen - nagyjából a Pécs-Miskolc vonalig - havas esőbe, havazásba vált. Északnyugaton a friss hóréteg síkvidéken meghaladhatja az 5, a magasabban fekvő területeken akár az 5-10 centimétert is. Átmeneti időre néhol ónos eső előfordulhat, sőt helyenként zivatar is kialakulhat.

Késő délutántól nyugat felől csökken a csapadékhajlam. Eleinte északnyugaton az északnyugati, délkeleten a déli szelet erős lökések kísérhetik. Napközben az északnyugatira, nyugatira forduló légmozgás többfelé erős, az Észak-Dunántúlon időnként viharos lesz, és ott a magasabban fekvő helyeken hófúvás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 18 fok között valószínű, északnyugatról délkelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére -3 és +8 fok közé hűl le a levegő, a keleti határvidéken lesz a melegebb.

met.hu