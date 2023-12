Jevgenyij Koroljov zongoraművész estjével folytatódnak az MVM koncertek

2023. december 2. 07:50

Jevgenyij Koroljov zongoraművész lép fel a 20. Jubileumi MVM Koncertek - A Zongora című sorozata idei utolsó hangversenyén, december 5-én, a Zeneakadémia nagytermében. A művész Bach Goldberg-variációk című művét adja elő.

Johann Sebastian Bach remekműve korunk egyik legkiválóbb Bach játékosának tolmácsolásában hallható - áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint felidézik, Fazil Say sikere után, amikor a Müpában 1600 néző állva ünnepelte a török zongoraművészt, ezúttal a Zeneakadémia nagytermében hallhatja újra a közönség a Goldberg-variációkat.



"Jevgenyij Koroljov a nemzetközi zenei élet különleges jelensége, hallgatóközönségét látványos attitűdök nélkül, rendkívüli művészi és interpretációs képességével és a tolmácsolt művek lenyűgöző spirituális megértésével győzi meg" - írják a közleményben.



Mint kiemelik, a világhírű zongoraművész vallja, hogy az igazi művészet több a tökéletes színvonalú technikai megvalósításnál, az érzelmi hatás átadása nélkül elvész a zene igazi mondanivalója.



Mint felidézik, Bach A fúga művészete Jevgenyij Koroljov által készített CD felvételére Ligeti György világhírű zeneszerző emlékezetesen reagált. "Ha csak egyetlen CD-t tudnék magammal vinni egy lakatlan szigetre, akkor Koroljov Bach-felvételét választanám, mert még az éhségtől és szomjúságtól elepedve is egyre csak ezt a felvételt hallgatnám újra és újra, egészen az utolsó leheletemig" - idézik a közleményben Ligeti György szavait.



A közlemény szerint a 2024-es év vendégművésze a Müpában Grigorij Szokolov, Piotr Anderszewski, Bogányi Gergely és Balázs János lesz.



A hangversenyekre jegyek vásárolhatók a Zeneakadémia jegypénztárában és a www.azongora.hu honlapon, ahol további információk olvashatók A Zongora-sorozat 2024-es koncertjeiről is.

MTI