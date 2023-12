Rétvári Bence: újabb funkciókkal bővül az EgészségAblak mobilalkalmazás

2023. december 2. 08:11

December elsejétől újabb funkciókkal bővül az EgészségAblak mobilalkalmazás - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szombaton az MTI-nek.

Rétvári Bence tájékoztatása szerint az EgészségAblakot használók immár a hamarosan lejáró receptekről és a frissen beérkező új egészségügyi dokumentumokról külön is értesítést kapnak. Az alkalmazás egyre népszerűbb, már több mint két és fél millió magyar ember töltötte le a telefonjára - tette hozzá.



Az államtitkár közölte, hogy ezzel a frissítéssel újabb olyan fejlesztés valósul meg, amelynek célja, hogy a lakosság könnyen, gyorsan és egyszerűen használhassa ki a digitális egészségügy előnyeit.



Az új frissítéseknek köszönhetően az orvos által felírt receptek kiváltása nem múlhat azon, hogy a felhasználó megnyitotta-e az alkalmazást, mert telefonja kezdő képernyőjén megjelenik a receptekről szóló értesítés, és az alkalmazás ugyanígy értesítést küld az elkészült új egészségügyi dokumentumokról is.



Az államtitkár ismertetése szerint az applikációt letöltők így még gyorsabban tájékozódhatnak aktuális egészségi állapotukról, késedelem nélkül tölthetik le a legfrissebb laboreredményeket, zárójelentéseket, leleteket, ambuláns lapokat.



Rétvári Bence elmondta, hogy az alkalmazásban hat funkció érhető el, ezzel pedig ma már mindenkinek "ott lapulhat a zsebében" az összes egészségügyi dokumentuma, a felírt és kiadott receptjei, háziorvosa rendelési ideje, oltási igazolványa, és az alkalmazásból a nap huszonnégy órájában közvetlenül hívható az EgészségVonal is.



A szeptemberben bevezetett családbarát funkciónak köszönhetően a családtagok - például gyerekek, idősebb szülők - dokumentumai is elérhetővé váltak meghatalmazás esetén - emlékeztetett, hozzátéve, már lehetőség nyílt arra is, hogy a járóbeteg-szakrendelőkben előjegyzett, elektronikus rendszerbe felvezetett időpontokat is megtekinthessék.



Az EgészségAblak mobilalkalmazást több mint 2 és fél millióan használják, népszerűségét pedig jól mutatja, hogy az indulás óta több százezer receptet és másfél millió egészségügyi dokumentumot töltöttek le rajta keresztül a felhasználók - mondta Rétvári Bence.

MTI