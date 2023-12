Szijjártó Péter: az Orbán Viktorral való találkozót Petro Porosenko kezdeményezte

2023. december 4. 14:45

MTI

A külgazdasági- és külügyminisztert az Országházban a hétvégén nyilvánosságra került találkozótervről is kérdezték. Az ukrán titkosszolgálat néhány napja nem engedte külföldre utazni Petro Porosenko volt ukrán elnököt, mert Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozott volna, és így fennállt a veszélye, hogy a találkozót Oroszország eszközként használja fel. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár minderre úgy reagált, hogy "Magyarország nem kíván asszisztálni Zelenszkij elnök belső politikai leszámolásaihoz". Szijjártó Pétert is megkérdezték az ügyről, amikor az Országgyűlés külügyi bizottságában az éve meghallgatása zajlott. Mint a tárcavezető a Telex cikke szerint elmondta, Orbán Viktor bárkivel szívesen tárgyal, így van ez akár korábbi külföldi állami vezetőkkel is. "Nem akarnak gátjai lenni ilyen találkozóknak" – fogalmazott. A hvg.hu szerint hozzátette: azt pedig, hogy "az ukránok milyen belpolitikai leszámolási műveletekben vannak, nem a mi dolgunk". A külügyminiszter szerint a találkozót Petro Porosenko kezdeményezte. Arra nem tért ki, hogy mi lett volna a meg nem valósult találkozó témája: "ilyen sci-fibe ne menjünk bele", mondta.